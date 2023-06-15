В Сбере спрогнозировали рост ВВП благодаря искусственному интеллекту

Стоит отметить, что сейчас есть необходимость в скорейшем формировании правильного подхода к ИИ. Кроме того, отрасль предстоит отрегулировать. Ведь это особенно важно, поскольку технологии ИИ способны увеличить ВВП, улучшить благосостояние граждан и государственных организаций.