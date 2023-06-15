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В Сбере спрогнозировали рост ВВП благодаря искусственному интеллекту

15 июня 2023, 12:40
Фото: Город55
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Около 2,5 трлн может прибавиться только благодаря внедрению ИИ.

Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин заявил, что ИИ в течение 10 лет даст рост ВВП примерно на 7-10% и повысит производительность труда на 15%.

«ВВП стран ШОС составляет 23 трлн долларов. По прогнозам этот показатель будет расти на 40-45 процентов, и к этому росту добавится еще 7-10 процентов. То есть около 2,5 трлн может прибавиться только благодаря внедрению ИИ», — отметил Александр Ведяхин в ходе панельной сессии «Интеграция во имя развития: практические аспекты делового сотрудничества ШОС» на ПМЭФ.

Стоит отметить, что сейчас есть необходимость в скорейшем формировании правильного подхода к ИИ. Кроме того, отрасль предстоит отрегулировать. Ведь это особенно важно, поскольку технологии ИИ способны увеличить ВВП, улучшить благосостояние граждан и государственных организаций.

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