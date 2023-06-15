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В Омской области пожары уничтожили более 9.5 тысяч гектаров леса

15 июня 2023, 10:54
Фото: Город55
Природные пожары нередко приходят в деревни и села
По количеству лесных возгораний область уверенно держит первое место в Сибири.

В Омской области лесные пожары уже прошли площадь в 9 575 гектаров. Для понимания: эта площадь сопоставима с территорией города Йошкар-Ола или Пятигорска, в которых проживает более 280 тысяч человек.

На данный момент, по информации «Авиалесоохраны», Омская область занимает первое место по количеству лесных возгораний в Сибирском Федеральном округе. С начала года, а по большому счету со старта пожароопасного сезона, уже зафиксировано 417 пожаров в лесах. На втором месте по этому показателю идет Красноярский край с 386 возгораниями, на третьем — соседи из Новосибирской области, где бушевало 356 лесных пожаров.

Напомним, что лесные, природные и ландшафтные пожары нередко переходят на населенные пункты. Только в этом году в Омской области от подобных ЧП уже пострадали село Честоозерье в Большереченском районе и село Новокарасук в Крутинском районе, деревни Луговая и Колькуль в Тюкалинском районе, а также село Бражниково в Колосовском районе и деревня Шкуново Тарского района. Там по самым скромным подсчетам сгорело порядка 60 строений, из которых более 20 это жилые дома.

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