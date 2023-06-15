В Омской области пожары уничтожили более 9.5 тысяч гектаров леса

Напомним, что лесные, природные и ландшафтные пожары нередко переходят на населенные пункты. Только в этом году в Омской области от подобных ЧП уже пострадали село Честоозерье в Большереченском районе и село Новокарасук в Крутинском районе, деревни Луговая и Колькуль в Тюкалинском районе, а также село Бражниково в Колосовском районе и деревня Шкуново Тарского района. Там по самым скромным подсчетам сгорело порядка 60 строений, из которых более 20 это жилые дома.