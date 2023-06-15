В омском парке Победы появится «огненная картина» ордена Отечественной войны

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
22 июня по всей России пройдут патриотические мероприятия в память погибших на фронтах в 1941–1945 годах. В 2023 году исполняется 82 года со дня начала ВОВ.
В рамках акции «Свеча памяти» с помощью множества лампад омичи выложат 2 ордена Отечественной войны в парке имени 30-летия Победы. Начало — в 9 часов вечера. Стоит отметить, что в Омске акция пройдет уже восьмой раз. Также в этот день в часовне Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского пройдет панихида по усопшим и убиенным воинам.
В патриотической акции примут участие представители региональной и городской власти, общественники, волонтеры Победы, студотрядовцы, юнармейцы, студенческая молодежь и школьники. Присоединится к акции можно в любой момент в онлайн-формате на сайте Деньпамяти.рф.