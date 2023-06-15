В омском парке Победы появится «огненная картина» ордена Отечественной войны

В рамках акции «Свеча памяти» с помощью множества лампад омичи выложат 2 ордена Отечественной войны в парке имени 30-летия Победы. Начало — в 9 часов вечера. Стоит отметить, что в Омске акция пройдет уже восьмой раз. Также в этот день в часовне Георгия Победоносца, Александра Невского и Дмитрия Донского пройдет панихида по усопшим и убиенным воинам.