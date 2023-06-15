В Омске будут судить предпринимателя за обман поставщика на 23 млн рублей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, зарегистрированной в Новосибирской области. 54-летнего бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Выяснилось, что в мае 2017 года предприниматель заключил договор о поставках мяса и мясной продукции. Оплату он должен был производить в течение 7 календарных дней с момента выставления счета. На протяжении 4 лет условия договора исправно выполнялись.
Но в апреле 2021 года после очередной поставки бизнесмен не стал вносить оплату, объяснив, что сделает это позже. Следом он заказал еще одну партию мяса, и также не оплатил. Такую схему коммерсант провернул 6 раз, а после перестал выходить на связь. Поставщик обратился в полицию.
Всего фигурант уголовного дела не оплатил 127 тонн продукции на сумму 23,7 млн рублей.
Полицейские задержали подозреваемого в городе Сочи, где он пытался скрыться от правоохранительных органов. Как оказалось, всю приобретенную продукцию он сразу же продал предпринимателям из Новосибирской области.
Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде Омска. Бизнесмену грозит до 10 лет колонии.