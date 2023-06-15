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В Омске будут судить предпринимателя за обман поставщика на 23 млн рублей

15 июня 2023, 10:57
Фото: 1MI
Предприниматель получил несколько партий мяса, но не оплатил их
Бизнесмен не оплатил 127 тонн мясной продукции.

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, зарегистрированной в Новосибирской области. 54-летнего бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Выяснилось, что в мае 2017 года предприниматель заключил договор о поставках мяса и мясной продукции. Оплату он должен был производить в течение 7 календарных дней с момента выставления счета. На протяжении 4 лет условия договора исправно выполнялись.

Но в апреле 2021 года после очередной поставки бизнесмен не стал вносить оплату, объяснив, что сделает это позже. Следом он заказал еще одну партию мяса, и также не оплатил. Такую схему коммерсант провернул 6 раз, а после перестал выходить на связь. Поставщик обратился в полицию.

Всего фигурант уголовного дела не оплатил 127 тонн продукции на сумму 23,7 млн рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в городе Сочи, где он пытался скрыться от правоохранительных органов. Как оказалось, всю приобретенную продукцию он сразу же продал предпринимателям из Новосибирской области.

Уголовное дело рассмотрят в Кировском районном суде Омска. Бизнесмену грозит до 10 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Полиция#Мошенничество#Омск#Омская область#Бизнес#Предприниматель
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