В Омске будут судить предпринимателя за обман поставщика на 23 млн рублей

Но в апреле 2021 года после очередной поставки бизнесмен не стал вносить оплату, объяснив, что сделает это позже. Следом он заказал еще одну партию мяса, и также не оплатил. Такую схему коммерсант провернул 6 раз, а после перестал выходить на связь. Поставщик обратился в полицию.