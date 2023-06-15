В мае в Сбере рекордное количество клиентов оформили потребительские кредиты

В Омской области потребкредиты также набирают популярность — с начала года клиенты Сбера оформили почти 135 тыс. займов, при этом на май приходится около 34 тысяч из них. По демографическому критерию наибольший интерес к потребительским кредитам прослеживается у граждан от 18 до 45 лет.