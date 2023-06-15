В мае в Сбере рекордное количество клиентов оформили потребительские кредиты

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В последний месяц весны банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В результате всего за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.
В целом за пять месяцев 2023 года клиенты банка взяли в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.
В Омской области потребкредиты также набирают популярность — с начала года клиенты Сбера оформили почти 135 тыс. займов, при этом на май приходится около 34 тысяч из них. По демографическому критерию наибольший интерес к потребительским кредитам прослеживается у граждан от 18 до 45 лет.
Отметим, что 9 из 10 клиентов банка для оформления заявки используют цифровой канал — СберБанк Онлайн.