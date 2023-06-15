Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Изображение материала

В мае в Сбере рекордное количество клиентов оформили потребительские кредиты

15 июня 2023, 12:48
Фото: 1MI
В мае 2023 года Сбер зафиксировал рекордное количество клиентов, оформивших потребительские кредиты — свыше 1,5 млн человек, сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума.

В последний месяц весны банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В результате всего за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.

В целом за пять месяцев 2023 года клиенты банка взяли в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.

В Омской области потребкредиты также набирают популярность — с начала года клиенты Сбера оформили почти 135 тыс. займов, при этом на май приходится около 34 тысяч из них. По демографическому критерию наибольший интерес к потребительским кредитам прослеживается у граждан от 18 до 45 лет.

Отметим, что 9 из 10 клиентов банка для оформления заявки используют цифровой канал — СберБанк Онлайн.

#Общество#Экономика#Омск#Омская область
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Сегодня, 05:34
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
Сегодня, 10:30