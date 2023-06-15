В Корпорации МСП рассказали о сферах, где предприятия «вырастали» чаще других

Ранее на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова отчиталась о том, что порядка 28 тысяч малых и микропредприятий выросли за прошлый год и смогли перейти в более высокую категорию бизнеса. Стоит отметить, что по уровню переходов предприятий МСП из своей категории в ту, которая находится выше, 2022 год почти на 8,5% опережал 2021 год.