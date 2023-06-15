В Корпорации МСП рассказали о сферах, где предприятия «вырастали» чаще других

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Он отметил, что лидирующими отраслями по такому показателю стали рестораны, доставки продуктов, грузовые и пассажирские перевозки.
Корпорация МСП проанализировала динамику переходов бизнеса из категории в категорию в каждом конкретном регионе РФ и присвоила им соответствующие оценки. Глава корпорации назвал субъекты России, которые в прошлом году стали лидерами по приросту числа переходов предприятий МСП в более высокую категорию относительно результатов 2021 года, пишут РИА Новости.
Исаевич сообщил, что по количеству переходов из микро- в малый бизнес в прошлом году в стране лидировала Ингушетия, далее в этом списке за ней располагаются Калмыкия, ЕАО, Чукотский автономный округ, Кабардино-Балкария. По числу переходов из микро- в средний бизнес другие регионы смогли обогнать Ульяновская, Мурманская и Архангельская области, Алтайский и Красноярский край. Самый большой прирост переходов из малого в средний бизнес был отмечен в Якутии, Вологодской области, Бурятии, Саратовской области, Адыгее.
В собранной Корпорацией МСП аналитике также указана доля выросших предприятий МСП по регионам. Здесь первое место принадлежит Москве (0,75% от общего числа МСП), далее следуют Петербург (0,68%), Удмуртия (0,58%), Воронежская (0,56%) и Омская области (0,54%).
Ранее на ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова отчиталась о том, что порядка 28 тысяч малых и микропредприятий выросли за прошлый год и смогли перейти в более высокую категорию бизнеса. Стоит отметить, что по уровню переходов предприятий МСП из своей категории в ту, которая находится выше, 2022 год почти на 8,5% опережал 2021 год.
На сегодняшний день компании МСП могут выбирать среди большого числа мер поддержки от государства в рамках действия нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».