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В ГД рассказали, как повышение страховых выплат повлияет на пассажиров такси

15 июня 2023, 09:13
Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев высказал свою критику в адрес законопроекта, принятого Государственной думой, который предусматривает увеличение страховых выплат пассажирам такси в 4 раза.

Согласно новому законодательству, сумма страхового возмещения для граждан увеличится с 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Однако по мнению Гусева, такие изменения нанесут ущерб пассажирам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Страховое покрытие для пассажиров уменьшится, а стоимость услуг такси возрастет. Теперь пассажир будет застрахован на 2,5 миллиона рублей. В случае ДТП 500 тысяч рублей будет выплачиваться по ОСАГО, а оставшиеся 2 миллиона рублей — агрегатором такси», — пояснил депутат корреспонденту онлайн-издания «Подмосковье сегодня».

Парламентарий считает, что это только увеличит финансовое бремя для пассажиров, поскольку повышение страховых выплат отразится на стоимости поездок. Он также считает, что эти сборы в целом излишни.

«Страховые компании планируют собрать 1,5 миллиарда рублей, но выплачивать будут не более 350 миллионов рублей. Следовательно, около миллиарда рублей останется в качестве чистой прибыли. А оплачивать это будем мы с вами. Более того, такая огромная сумма денег просто не нужна. В настоящее время средняя выплата составляет около 80 тысяч рублей», — отметил Гусев.

Депутат подчеркнул, что не собирается оставаться в стороне. Он планирует обсудить с профсоюзами, таксопарками и агрегаторами дальнейшие действия и будущее отрасли.

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