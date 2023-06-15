В ГД рассказали, как повышение страховых выплат повлияет на пассажиров такси

«Страховые компании планируют собрать 1,5 миллиарда рублей, но выплачивать будут не более 350 миллионов рублей. Следовательно, около миллиарда рублей останется в качестве чистой прибыли. А оплачивать это будем мы с вами. Более того, такая огромная сумма денег просто не нужна. В настоящее время средняя выплата составляет около 80 тысяч рублей», — отметил Гусев.