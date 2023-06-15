Услугами открывшегося год назад вытрезвителя воспользовались три тысячи омичей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В региональном минтруда представили статистику по посещению омского вытрезвителя. Он открылся в июле прошлого года и стал одним из лучших в стране. За год услугами учреждения воспользовались почти три тысячи человек. При этом 37 постояльцев обратились за помощью самостоятельно.
Преимущественно здесь находятся мужчины (86%). Большая часть из них в возрасте 30-44 лет (43%) и 45-60 лет (37%). Есть также те, кому перевалило за 60 (15%) и совсем молодые — 18-29 лет (4%). По информации министерства труда и социального развития Омской области, каждый день в вытрезвитель приходят в среднем от 10 до 12 человек.
«Уровень доверия к отделению растет. За год он вырос с 59% до 89%. Это значит, что доставляемые полицией нетрезвые жители региона чаще решают принять помощь специалистов», — отметила советник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Оксана Рычкова.
Вытрезвитель находится на улице Семиреченская, 132 А. Тут есть комнаты со спальными местами и тумбами, сейф для хранения ценностей, работает медицинский персонал.
За пребывание в учреждении платить при этом не нужно — деньги выделяются из областного бюджета. Добавим, что здесь не держат насильно. Кроме того, обратившимся в вытрезвитель гарантируется анонимность.