Услугами открывшегося год назад вытрезвителя воспользовались три тысячи омичей

Преимущественно здесь находятся мужчины (86%). Большая часть из них в возрасте 30-44 лет (43%) и 45-60 лет (37%). Есть также те, кому перевалило за 60 (15%) и совсем молодые — 18-29 лет (4%). По информации министерства труда и социального развития Омской области, каждый день в вытрезвитель приходят в среднем от 10 до 12 человек.