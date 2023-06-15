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Услугами открывшегося год назад вытрезвителя воспользовались три тысячи омичей

15 июня 2023, 07:09
Фото: Город55
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Нашлись и те, кто обратился в учреждение самостоятельно.

В региональном минтруда представили статистику по посещению омского вытрезвителя. Он открылся в июле прошлого года и стал одним из лучших в стране. За год услугами учреждения воспользовались почти три тысячи человек. При этом 37 постояльцев обратились за помощью самостоятельно.

Преимущественно здесь находятся мужчины (86%). Большая часть из них в возрасте 30-44 лет (43%) и 45-60 лет (37%). Есть также те, кому перевалило за 60 (15%) и совсем молодые — 18-29 лет (4%). По информации министерства труда и социального развития Омской области, каждый день в вытрезвитель приходят в среднем от 10 до 12 человек.

Фото: министерство труда и социального развития Омской области
«Уровень доверия к отделению растет. За год он вырос с 59% до 89%. Это значит, что доставляемые полицией нетрезвые жители региона чаще решают принять помощь специалистов», — отметила советник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Оксана Рычкова.

Вытрезвитель находится на улице Семиреченская, 132 А. Тут есть комнаты со спальными местами и тумбами, сейф для хранения ценностей, работает медицинский персонал.

За пребывание в учреждении платить при этом не нужно — деньги выделяются из областного бюджета. Добавим, что здесь не держат насильно. Кроме того, обратившимся в вытрезвитель гарантируется анонимность.

Курорт для самых пьяненьких. Омский вытрезвитель оказался лучшим в стране
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Здоровье#Вытрезвитель#Минтруда
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