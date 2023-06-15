Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Терапевт: неожиданное желание съесть яблоко может быть признаком стресса или тревоги

15 июня 2023, 11:44
Обычно желание перекусить чем-то вкусненьким не представляет опасности для здоровья. Однако если постоянно хочется яблок, это может свидетельствовать о дисбалансе в организме или наличии заболеваний.

В случае, если яблоки часто снятся вам во сне и мерещатся наяву, возможно, ваш организм сигнализирует о нехватке железа, которое играет важную роль. Недостаток железа может вызвать анемию, из-за этого организм стремится пополнить запасы, отметил врач-терапевт Руслан Тарасенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также желание есть яблоки может быть связано со стрессом или тревогой. Как подчеркнул медик: «Яблоки содержат большое количество витамина С, который снижает уровень кортизола — гормона стресса». Люди с нарушениями углеводного обмена, например диабетом, также испытывают потребность в приеме яблок из-за того, что они содержат естественные сахара.

Желание есть яблоки может также стать симптомом атеросклероза. При болезни повышается уровень холестерина, и организм требует помощника в виде яблок, чтобы уровень снизился.

Хотя это редко, такое поведение может быть вызвано заболеваниями печени и ЖКТ. Яблоки содержат вещества, которые способствуют выводу токсинов, и организм дает сигнал, что не может справиться с этой задачей самостоятельно.

«Важно понимать, что едва ли поедание яблок само по себе причина для беспокойства о здоровье. Однако если вы заметили сильные изменения во вкусовых предпочтениях, стоит обратиться к врачу», — подводит итог Руслан Тарасенко.

Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Сегодня, 05:34
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
Сегодня, 10:30