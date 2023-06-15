Терапевт: неожиданное желание съесть яблоко может быть признаком стресса или тревоги

Также желание есть яблоки может быть связано со стрессом или тревогой. Как подчеркнул медик: «Яблоки содержат большое количество витамина С, который снижает уровень кортизола — гормона стресса». Люди с нарушениями углеводного обмена, например диабетом, также испытывают потребность в приеме яблок из-за того, что они содержат естественные сахара.