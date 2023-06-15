Терапевт: неожиданное желание съесть яблоко может быть признаком стресса или тревоги

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В случае, если яблоки часто снятся вам во сне и мерещатся наяву, возможно, ваш организм сигнализирует о нехватке железа, которое играет важную роль. Недостаток железа может вызвать анемию, из-за этого организм стремится пополнить запасы, отметил врач-терапевт Руслан Тарасенко в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также желание есть яблоки может быть связано со стрессом или тревогой. Как подчеркнул медик: «Яблоки содержат большое количество витамина С, который снижает уровень кортизола — гормона стресса». Люди с нарушениями углеводного обмена, например диабетом, также испытывают потребность в приеме яблок из-за того, что они содержат естественные сахара.
Желание есть яблоки может также стать симптомом атеросклероза. При болезни повышается уровень холестерина, и организм требует помощника в виде яблок, чтобы уровень снизился.
Хотя это редко, такое поведение может быть вызвано заболеваниями печени и ЖКТ. Яблоки содержат вещества, которые способствуют выводу токсинов, и организм дает сигнал, что не может справиться с этой задачей самостоятельно.
«Важно понимать, что едва ли поедание яблок само по себе причина для беспокойства о здоровье. Однако если вы заметили сильные изменения во вкусовых предпочтениях, стоит обратиться к врачу», — подводит итог Руслан Тарасенко.