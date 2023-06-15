Странное ДТП в Подмосковье: водитель столкнулся со столбом, пытаясь объехать кошку

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По словам пострадавшего, будучи за рулем, он пытался объехать кошку, которая внезапно выскочила на трассу. В результате чего водитель потерял управление ТС и въехал в столб, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Медики рассказали, что была проведена трехэтапная операция, чтобы восстановить пострадавшего. Первоначально были стабилизированы переломы плечевой и бедренной костей, затем было осуществлено фиксирование костей специальными аппаратами.
Врачи отметили успешное проведение операции и положительные результаты восстановления пострадавшего.