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Странное ДТП в Подмосковье: водитель столкнулся со столбом, пытаясь объехать кошку

15 июня 2023, 09:00
Врачи травматологического отделения Видновской РКБ спасли 30-летнего мужчину, пострадавшего в необычном ДТП. Он был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По словам пострадавшего, будучи за рулем, он пытался объехать кошку, которая внезапно выскочила на трассу. В результате чего водитель потерял управление ТС и въехал в столб, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Медики рассказали, что была проведена трехэтапная операция, чтобы восстановить пострадавшего. Первоначально были стабилизированы переломы плечевой и бедренной костей, затем было осуществлено фиксирование костей специальными аппаратами.

Врачи отметили успешное проведение операции и положительные результаты восстановления пострадавшего.

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