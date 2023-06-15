Совет невролога: при головных болях лучше не кататься на велосипеде

Демьяновская также отметила, что езда на велосипеде оказывает нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Поэтому, если у человека постоянно повышено артериальное давление или у него есть диагностированные сердечные заболевания или бронхиальная астма, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, чтобы не ухудшить свое состояние.