Совет невролога: при головных болях лучше не кататься на велосипеде

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Она подчеркнула, что подобные симптомы увеличивают риск получения травмы во время катания на велосипеде, и поэтому важно проконсультироваться со специалистом в этой области, пишет iz.ru.
Демьяновская также отметила, что езда на велосипеде оказывает нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Поэтому, если у человека постоянно повышено артериальное давление или у него есть диагностированные сердечные заболевания или бронхиальная астма, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, чтобы не ухудшить свое состояние.