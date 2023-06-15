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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Совет невролога: при головных болях лучше не кататься на велосипеде

15 июня 2023, 07:28
Невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рекомендует отказаться от велосипедных прогулок тем, кто страдает от регулярных приступов головокружения, головной боли, пошатывания или дезориентации в пространстве.

Она подчеркнула, что подобные симптомы увеличивают риск получения травмы во время катания на велосипеде, и поэтому важно проконсультироваться со специалистом в этой области, пишет iz.ru.

Демьяновская также отметила, что езда на велосипеде оказывает нагрузку на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Поэтому, если у человека постоянно повышено артериальное давление или у него есть диагностированные сердечные заболевания или бронхиальная астма, рекомендуется сначала проконсультироваться с врачом, чтобы не ухудшить свое состояние.

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