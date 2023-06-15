Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

«Руском-Агро» Латарии построит свинокомплекс на 60 тысяч голов в Омской области

15 июня 2023, 13:30
Фото: Город55
Иллюстрация
Проект строительства получил положительное заключение экспертизы.

Городу55 стало известно о строительстве свиноводческого комплекса в деревне Михеевка Кормиловского района, где будут содержаться 60 тысяч голов. Проект получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“.

Проектную документацию разрабатывало общество с ограниченной ответственностью «Канопус-проект». Учредителями компании, зарегистрированной в Москве, являются Геннадий Иванов, Андрей Мамин и Юрий Земцов.

Возводить новый свинокомплекс собирается компания Темури Латарии «Руском-Агро», прописанная в деревне Сосновка Кормиловского района. В прошлом году выручка ООО составила 2,9 млрд рублей, уменьшившись на 10%, чистая прибыль фирмы снизилась на 47% до 475,9 млн рублей.

Напомним, что недавно Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» Гульнаре Ленской. Теперь ей принадлежит 5,1% компании, специализирующейся на птицеводстве.

Омский предприниматель Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» своей коллеге
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Свиньи#Свиноводческий комплекс#Темури Латария#Строительство#Экспертиза#Животноводство#Новости#Омская область#Кормиловский район
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Сегодня, 05:34
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
Сегодня, 10:30