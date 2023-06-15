«Руском-Агро» Латарии построит свинокомплекс на 60 тысяч голов в Омской области

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Городу55 стало известно о строительстве свиноводческого комплекса в деревне Михеевка Кормиловского района, где будут содержаться 60 тысяч голов. Проект получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“.
Проектную документацию разрабатывало общество с ограниченной ответственностью «Канопус-проект». Учредителями компании, зарегистрированной в Москве, являются Геннадий Иванов, Андрей Мамин и Юрий Земцов.
Возводить новый свинокомплекс собирается компания Темури Латарии «Руском-Агро», прописанная в деревне Сосновка Кормиловского района. В прошлом году выручка ООО составила 2,9 млрд рублей, уменьшившись на 10%, чистая прибыль фирмы снизилась на 47% до 475,9 млн рублей.
Напомним, что недавно Латария уступил долю в 0,1% «Рускома» Гульнаре Ленской. Теперь ей принадлежит 5,1% компании, специализирующейся на птицеводстве.