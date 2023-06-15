«Руском-Агро» Латарии построит свинокомплекс на 60 тысяч голов в Омской области

Городу55 стало известно о строительстве свиноводческого комплекса в деревне Михеевка Кормиловского района, где будут содержаться 60 тысяч голов. Проект получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“.