Россияне заинтересовались вкладами в юанях

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царев. Он также отметил, что теперь клиентам доступны вклады в еще одной иностранной валюте — дирхамах.
При этом он добавил, что интерес к рублю среди вкладчиков не ослабевает.
«У нас продолжает расти доля рублей в наших пассивах и сокращаться доля валютных вкладов, и с точки зрения стабильности и системы, и страны, это гораздо лучше. В любом случае, когда вы берете другую валюту, это определенные риски с точки зрения доходности. Поэтому большая часть населения должна быть ориентирована на рубли», — пояснил Царев.
Еще один набирающий популярность вариант для сохранения накоплений — бонды, в том числе в юанях. По словам банкира, количество эмитентов будет расти, и данный рынок будет развиваться и дальше.
«Мы готовимся запустить ряд фондов для того, чтобы можно было вложиться в долговые бумаги. Ну и дополнительной альтернативой для сбережений остаются так называемые „металлические счета“ или физическое золото», — отметил топ-менеджер.