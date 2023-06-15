Россияне заинтересовались вкладами в юанях

Портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царев. Он также отметил, что теперь клиентам доступны вклады в еще одной иностранной валюте — дирхамах.