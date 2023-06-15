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Россияне заинтересовались вкладами в юанях

15 июня 2023, 13:21
Фото: Midjourney
В Сбере их количество в этом году выросло на 60%. Данные были озвучены в рамках ПМЭФ-2023.

Портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60%. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал первый зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царев. Он также отметил, что теперь клиентам доступны вклады в еще одной иностранной валюте — дирхамах.

При этом он добавил, что интерес к рублю среди вкладчиков не ослабевает.

«У нас продолжает расти доля рублей в наших пассивах и сокращаться доля валютных вкладов, и с точки зрения стабильности и системы, и страны, это гораздо лучше. В любом случае, когда вы берете другую валюту, это определенные риски с точки зрения доходности. Поэтому большая часть населения должна быть ориентирована на рубли», — пояснил Царев.

Еще один набирающий популярность вариант для сохранения накоплений — бонды, в том числе в юанях. По словам банкира, количество эмитентов будет расти, и данный рынок будет развиваться и дальше.

«Мы готовимся запустить ряд фондов для того, чтобы можно было вложиться в долговые бумаги. Ну и дополнительной альтернативой для сбережений остаются так называемые „металлические счета“ или физическое золото», — отметил топ-менеджер.

#Россия#Общество#Экономика
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