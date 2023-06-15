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РЭО выделил 3 вектора работы со странами АСЕАН в области экономики замкнутого цикла

15 июня 2023, 17:06
На полях XXVI ПМЭФ генеральный директор РЭО Денис Буцаев назвал главные направления международного сотрудничества России — подготовку профильных кадров, использование инструмента зеленых облигаций и обмен технологиями для построения экономики замкнутого цикла и сферы обращения с отходами.

На сессии ЕАЭС — АСЕАН Буцаев пояснил, что последнее направление подразумевает обмен технологиями и техническими решениями для экономики замкнутого цикла. Российский экологический оператор ведет переговоры с Китаем по условиям использования китайских технологических решений на территории России. Также проводятся обсуждения с Вьетнамом, Мьянмой и Индонезией относительно поставки российского технологического оборудования для их проектов на территориях этих стран.

«Мы активно обсуждаем выпуск зеленых облигаций. Этот финансовый инструмент уже широко применяется в странах АСЕАН для финансирования проектов по устойчивому развитию. Объемы таких облигаций составляют десятки миллиардов долларов. Мы обсуждаем возможность участия Российской Федерации в этих проектах, включая инструменты, которые уже представлены на нашем рынке», — пояснил глава Российского экологического оператора.

Третье направление заключается в подготовке квалифицированных профильных кадров для отрасли обращения с отходами.

«Это та потребность, которую испытывают без исключения все участники процесса, включая страны АСЕАН. В этом отношении мы предлагаем в том числе использовать достаточно серьезный потенциал профильных вузов Российской Федерации», — сказал Денис Буцаев.

Для этого внутри страны РЭО создал консорциум вузов, в который уже входит более 40 учебных заведений разных направлений. Они готовят специалистов для отрасли устойчивого развития.

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