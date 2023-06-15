РЭО выделил 3 вектора работы со странами АСЕАН в области экономики замкнутого цикла

На сессии ЕАЭС — АСЕАН Буцаев пояснил, что последнее направление подразумевает обмен технологиями и техническими решениями для экономики замкнутого цикла. Российский экологический оператор ведет переговоры с Китаем по условиям использования китайских технологических решений на территории России. Также проводятся обсуждения с Вьетнамом, Мьянмой и Индонезией относительно поставки российского технологического оборудования для их проектов на территориях этих стран.