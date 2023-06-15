РЭО выделил 3 вектора работы со странами АСЕАН в области экономики замкнутого цикла

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
На сессии ЕАЭС — АСЕАН Буцаев пояснил, что последнее направление подразумевает обмен технологиями и техническими решениями для экономики замкнутого цикла. Российский экологический оператор ведет переговоры с Китаем по условиям использования китайских технологических решений на территории России. Также проводятся обсуждения с Вьетнамом, Мьянмой и Индонезией относительно поставки российского технологического оборудования для их проектов на территориях этих стран.
«Мы активно обсуждаем выпуск зеленых облигаций. Этот финансовый инструмент уже широко применяется в странах АСЕАН для финансирования проектов по устойчивому развитию. Объемы таких облигаций составляют десятки миллиардов долларов. Мы обсуждаем возможность участия Российской Федерации в этих проектах, включая инструменты, которые уже представлены на нашем рынке», — пояснил глава Российского экологического оператора.
Третье направление заключается в подготовке квалифицированных профильных кадров для отрасли обращения с отходами.
«Это та потребность, которую испытывают без исключения все участники процесса, включая страны АСЕАН. В этом отношении мы предлагаем в том числе использовать достаточно серьезный потенциал профильных вузов Российской Федерации», — сказал Денис Буцаев.
Для этого внутри страны РЭО создал консорциум вузов, в который уже входит более 40 учебных заведений разных направлений. Они готовят специалистов для отрасли устойчивого развития.