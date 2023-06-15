РЭО вложит более 2 млрд рублей в комплексный объект ТКО в Коми

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Глава РЭО Денис Буцаев обсудил подробности проекта с главой республики Владимиром Уйбой на XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Было заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого инвестиционные проекты будут реализовываться в регионе с использованием концессионных соглашений.
«В Коми были разработаны планы строительства двух комплексов по утилизации ТКО для северного и южного кустов. Мы обговорили особенности данного проекта с губернатором и подписали соглашение, продолжим работать над реализацией инвестиционных проектов, включая использование концессионных соглашений», — прокомментировал Денис Буцаев.
РЭО может предоставить финансирование до 95% от суммы инвестиций на проект через льготный заём концессионеру, используя ресурсы, которые были получены от размещения облигаций ППК. Эта сумма может быть свыше двух миллиардов рублей. Объем помощи будет определен после разработки инвестором проектно-сметной документации и прохождения государственных экспертиз.
Места для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут выбираться после встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики Коми. Результаты данной работы будут озвучены в ближайшее время. Ввод объектов должен приблизить регион к выполнению стандартов нацпроекта «Экология», в соответствии с которыми к 2030 году 100% отходов должно быть обработано, а количество захороненных на полигонах должно быть снижено в два раза.