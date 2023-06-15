РЭО вложит более 2 млрд рублей в комплексный объект ТКО в Коми

Места для строительства комплексных объектов по обращению с отходами в Республике Коми будут выбираться после встреч с жителями, организованных Общественной палатой Республики Коми. Результаты данной работы будут озвучены в ближайшее время. Ввод объектов должен приблизить регион к выполнению стандартов нацпроекта «Экология», в соответствии с которыми к 2030 году 100% отходов должно быть обработано, а количество захороненных на полигонах должно быть снижено в два раза.