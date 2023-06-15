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РЭО представил на ПМЭФ-2023 экопросветительский ролик с Алиной Загитовой

15 июня 2023, 15:58
Фото: reo.ru
На полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) Российский экологический оператор показал участникам новый видеоролик с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Видео посвящено теме обращения с отходами. Фигуристка призвала граждан заботиться об окружающей среде.

«Мир без мусора — точно в наших руках. Те, кто давно со мной, знают — я неравнодушна к будущему нашей природы и окружающей среды», — сказала Алина Загитова.

Фигуристка заявила, что была рада вместе с гендиректором РЭО Денисом Буцаевым стать участником сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», которая прошла 15 июня на полях ПМЭФ-2023. Презентация ролика РЭО с участием Загитовой состоялась в поддержку защиты окружающей среды.

Ролик уже размещен в социальных сетях Российского экологического оператора. Видео можно посмотреть в соцсети «ВКонтаке».

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, одна из первостепенных задач на сегодня заключается в изменении менталитета россиян и их поведенческой модели. Речь идет о том, что любой житель страны каждый день путем простого выбора может отдавать предпочтение более экологичным видам товаров и проявлять экологически ответственное поведение. Это и отказ от излишней упаковки, и сдача использованных вещей во вторичный оборот. Например, в секонд-хенд или на переработку.

Если не сформировать у населения экологические привычки на уровне поведения, то наличие даже самой современной инфраструктуры не позволит достичь желаемого результата, заявил в рамках сессии Денис Буцаев.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко добавил, что у ППК «РЭО» есть крупный медиабанк, для которого регулярно готовятся различные экологические материалы просветительского характера. Сюда входит социальная реклама, фотографии, плакаты, уроки «Зеленый школы». Ролики с известными личностями уже стали традицией компании. Такие видео находят большой отклик среди пользователей Сети. Это значит, что многие люди задумываются о выборе более экологичной модели поведения.

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