РЭО представил на ПМЭФ-2023 экопросветительский ролик с Алиной Загитовой

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, одна из первостепенных задач на сегодня заключается в изменении менталитета россиян и их поведенческой модели. Речь идет о том, что любой житель страны каждый день путем простого выбора может отдавать предпочтение более экологичным видам товаров и проявлять экологически ответственное поведение. Это и отказ от излишней упаковки, и сдача использованных вещей во вторичный оборот. Например, в секонд-хенд или на переработку.