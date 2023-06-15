Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Изображение материала

РЭО и Тамбовская область подписали соглашение о запуске инвестпроектов ТКО

15 июня 2023, 12:11
Фото: 1MI
На площадке Петербургского международного экономического форума — 2023 генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и губернатор Тамбовской области Максим Егоров подписали соглашение о взаимодействии.

Денис Буцаев сообщил, что на территории Тамбовской области запланировано возведение новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также модернизация и реконструкция уже действующих. Проекты будут реализованы на основе концессий. По словам главы РЭО, концессионный механизм зарекомендовал себя как востребованный среди российских регионов. В ходе встречи гендиректора РЭО и главы Тамбовской области прошло обсуждение перспективных объектов и развития инфраструктуры обращения с ТКО в целом, пишет nashgorod.ru.

Отмечается, что соглашение предусматривает возможность поддержки региона при реализации инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО со стороны ППК «РЭО». В частности, компания может профинансировать проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО.

Созданная в 2019 году ППК «Российский экологический оператор» занимается формированием комплексной системы обращения с бытовыми отходами в России. Сейчас перед компанией стоят задачи по достижению стопроцентной сортировки отходов и снижения на 50% объемов ТКО, которые отправляются на полигоны. Данные показатели должны быть выполнены к 2030 году. Эти задачи возможно реализовать при условии построения в стране экономики замкнутого цикла.

Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Сегодня, 05:34
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
Сегодня, 10:30