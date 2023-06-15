РЭО и Тамбовская область подписали соглашение о запуске инвестпроектов ТКО

Денис Буцаев сообщил, что на территории Тамбовской области запланировано возведение новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также модернизация и реконструкция уже действующих. Проекты будут реализованы на основе концессий. По словам главы РЭО, концессионный механизм зарекомендовал себя как востребованный среди российских регионов. В ходе встречи гендиректора РЭО и главы Тамбовской области прошло обсуждение перспективных объектов и развития инфраструктуры обращения с ТКО в целом, пишет nashgorod.ru.