РЭО и Тамбовская область подписали соглашение о запуске инвестпроектов ТКО

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Денис Буцаев сообщил, что на территории Тамбовской области запланировано возведение новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а также модернизация и реконструкция уже действующих. Проекты будут реализованы на основе концессий. По словам главы РЭО, концессионный механизм зарекомендовал себя как востребованный среди российских регионов. В ходе встречи гендиректора РЭО и главы Тамбовской области прошло обсуждение перспективных объектов и развития инфраструктуры обращения с ТКО в целом, пишет nashgorod.ru.
Отмечается, что соглашение предусматривает возможность поддержки региона при реализации инвестиционных проектов по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО со стороны ППК «РЭО». В частности, компания может профинансировать проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО.
Созданная в 2019 году ППК «Российский экологический оператор» занимается формированием комплексной системы обращения с бытовыми отходами в России. Сейчас перед компанией стоят задачи по достижению стопроцентной сортировки отходов и снижения на 50% объемов ТКО, которые отправляются на полигоны. Данные показатели должны быть выполнены к 2030 году. Эти задачи возможно реализовать при условии построения в стране экономики замкнутого цикла.