Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Изображение материала

Разбиты большегрузами. В Омске в 2023 году отремонтируют 177 дорожных участков

15 июня 2023, 11:46
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске разбитые машинами регоператора дороги ремонтируют за бюджетный счет

Жители многоэтажек жалуются, что большегрузы регионального оператора ездят по дворам, после чего дороги быстро приходят в негодность.

На комитете горсовета по транспортной инфраструктуре сегодня обсудили, как в 2023 году будут ремонтировать проезды и асфальтировать дороги.

Директор омского УДХБ Галина Зурнаджан сообщила, что в 2023 году на эти цели направили 80 млн рублей (такую сумму на ремонт будут выделять ежегодно до 2030 года).

Ремонтировать в 2023 году будут 177 участков общей площадью 104 кв. м: из них 123 проезда находятся в секторе многоквартирной застройки, 37 участков ведут к домам индивидуальной застройки и 17 участков к общеобразовательным учреждениям.

Во время заседания депутат Алексей Провозин поднял важный вопрос. Жители многоэтажных домов недовольны тем, что по их дворам часто ездят большегрузные машины регионального оператора и разбивают дороги. В итоге они намного быстрее приходят в негодность, а ремонт затем приходится проводить за бюджетный счет.

«Почему монополист зарабатывает деньги, а мы тратим бюджетные средства», — поинтересовался Провозин.

После долгой дискуссии депутаты решили запросить информацию у «Магнита» о маршрутах передвижения их машин, чтобы оценить, какому количеству дворов наносится вред подобными действиями. По мнению членов комитета, такие многоквартирные дома должны попадать в программу ремонта дворов на особых условиях.

На детях не экономим. Омск получит еще 50 миллионов на ремонт дворов в этом году
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Ремонт#Ремонт дорог#Депутаты#Горсовет#Регоператор#Жалобы#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Интернет-магазин вместо цехов. В Омске реконструируют здания на улице 17-я Северная
Сегодня, 05:34
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Владимир Путин присвоил почетное звание ректору омского медуниверситета
Сегодня, 10:30