Разбиты большегрузами. В Омске в 2023 году отремонтируют 177 дорожных участков

Во время заседания депутат Алексей Провозин поднял важный вопрос. Жители многоэтажных домов недовольны тем, что по их дворам часто ездят большегрузные машины регионального оператора и разбивают дороги. В итоге они намного быстрее приходят в негодность, а ремонт затем приходится проводить за бюджетный счет.