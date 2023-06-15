Разбиты большегрузами. В Омске в 2023 году отремонтируют 177 дорожных участков

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На комитете горсовета по транспортной инфраструктуре сегодня обсудили, как в 2023 году будут ремонтировать проезды и асфальтировать дороги.
Директор омского УДХБ Галина Зурнаджан сообщила, что в 2023 году на эти цели направили 80 млн рублей (такую сумму на ремонт будут выделять ежегодно до 2030 года).
Ремонтировать в 2023 году будут 177 участков общей площадью 104 кв. м: из них 123 проезда находятся в секторе многоквартирной застройки, 37 участков ведут к домам индивидуальной застройки и 17 участков к общеобразовательным учреждениям.
Во время заседания депутат Алексей Провозин поднял важный вопрос. Жители многоэтажных домов недовольны тем, что по их дворам часто ездят большегрузные машины регионального оператора и разбивают дороги. В итоге они намного быстрее приходят в негодность, а ремонт затем приходится проводить за бюджетный счет.
«Почему монополист зарабатывает деньги, а мы тратим бюджетные средства», — поинтересовался Провозин.
После долгой дискуссии депутаты решили запросить информацию у «Магнита» о маршрутах передвижения их машин, чтобы оценить, какому количеству дворов наносится вред подобными действиями. По мнению членов комитета, такие многоквартирные дома должны попадать в программу ремонта дворов на особых условиях.