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Прокуратура выяснит, при каких обстоятельствах из окна дома в Нефтяниках выпал малыш

15 июня 2023, 06:20
Фото: Город55
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В Омске прокуратура организовала проверку по факту падения ребенка из окна

Ребенок получил травмы, но остался жив.

Вчера вечером, 14 июня, примерно в 17:30 в районе Советского округа произошел несчастный случай в многоэтажном доме. Здание находится по улице 4-я Поселковая. Из окна квартиры на третьем этаже выпал четырехлетний ребенок.

В этот момент с мальчиком был его девятилетний брат. Как рассказали в региональном УМВД, малыш играл у окна и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала и упала вместе с ним на землю.

Ребенок выжил и в данный момент находится под наблюдением врачей. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что организовали проверку по факту случившегося.

Ранее Город55 писал о другом несчастном случае с окном. В мае из окна квартиры на восьмом этаже упал пятилетний мальчик. Следственный Комитет запустил проверку по факту смерти ребенка.

Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Происшествия#Дети#Выпал из окна#Прокуратура Омской области#Проверка прокуратуры
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