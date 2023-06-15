Помещения в 100-летнем особняке на Булатова за 4 млн приобрел омич Андрей Круподра

Известно, что Круподра специализируется на юридических и финансовых услугах, а также управлении недвижимостью. Ранее он был ликвидатором в жилищно-строительном кооперативе «Единство» и ООО «Музыкальное». Последняя фирма специализировалась на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания.