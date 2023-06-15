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Помещения в 100-летнем особняке на Булатова за 4 млн приобрел омич Андрей Круподра

15 июня 2023, 14:32
Фото: https://yandex.ru/maps
Лот включал помещения на первом и втором этаже общей площадью 149,9 кв. м.

В Омске подвели итоги аукциона по продаже нежилых помещений в двухэтажном историческом особняке по улице Булатова, 39. Здание, построенное на рубеже 19-20 веков и признанное в 2014 году объектом культурного наследия, находится в аварийном состоянии.

Выставленный на продажу лот включал помещения 1П, 2П, 5П, 6П на первом и втором этаже. Их общая площадь составляла 149,9 кв. м.

На торги заявились три участника — индивидуальный предприниматель Андрей Круподра, ООО «Коронатор» (зарегистрировано в деревне Классино Омского района, владелец и директор — Максим Зуев), ООО «Омскбланкиздат» (учредители — Алла Зуева, Галина Горбунова, Антонина Бацарашкина и Татьяна Лянгасова).

Самую высокую цену предложил именно Андрей Круподра, которого в итоге и признали победителем аукциона. Индивидуальный предприниматель поднял начальную цену на 771,1 тысячу рублей. Помещения в центре города достались ему за 4,008 млн рублей.

Известно, что Круподра специализируется на юридических и финансовых услугах, а также управлении недвижимостью. Ранее он был ликвидатором в жилищно-строительном кооперативе «Единство» и ООО «Музыкальное». Последняя фирма специализировалась на деятельности ресторанов и услугах по доставке продуктов питания.

Напомним, что новому владельцу предстоит привести в порядок аварийные помещения в соответствии со всеми требованиями к содержанию объектов культурного наследия.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Торги#Собственность#Предприниматель#Историческое здание#Аварийные дома#Общество#Город#Новости#Омск
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