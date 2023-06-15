Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной

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На территории Украины во время специальной военной операции погиб житель Омской области Дмитрий Сластников. Его не стало в возрасте 46 лет. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Знаменского района, откуда он родом.
Уроженец Омской области умер при исполнении воинского долга еще 23 марта. Известно, что сегодня, 15 июня, в селе Знаменское пройдут похороны. Прощание состоится на центральной площади у мемориала в 12:20.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.