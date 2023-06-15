Падение ребенка из окна, беспилотник в парке и пять утонувших за 4 дня. Омск сегодня

Городу55 стала известна статистика по утонувшим за период с 10 по 14 июня 2023 года. Оказалось, что всего за 4 дня на реках и водоемах Омской области из воды достали 5 погибших. 10 июня возле моста имени 60-летия ВЛКСМ в воде нашли тело неизвестного мужчины. Сейчас личность погибшего устанавливают силовики. На следующий день в районе проспекта Мира, 183 корпус 3 достали из воды тело 58-летней женщины. 13 июня из Иртыша достали труп 21-летнего парня. В этот же день, но уже в селе Кузнецово Тевризского района нашли тело 43- летней женщины (она пропала 11 июня). Вчера, 14 июня, из Иртыша в селе Покрово-Иртышское Таврического района достали тело 19-летнего парня. Выяснилось, что юношу искали еще с 4 июня. Сейчас по фактам всех этих смертей проводятся проверки.