Падение ребенка из окна, беспилотник в парке и пять утонувших за 4 дня. Омск сегодня

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Published Сегодня, 14:11
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Новость №1. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома
В региональном УМВД сообщили, что вчера, 14 июня, на улице 4-й Поселковой произошел несчастный случай. Оказалось, что пока взрослых не было дома, четырехлетний мальчик играл рядом с окном и в какой-то момент облокотился на москитную сетку, однако она не выдержала вес ребенка и упала вместе с ним с третьего этажа. Мальчика сразу же доставили в больницу. Сейчас за ним наблюдают врачи. Стоит отметить, что по данному факту полицейские уже начали проверку.
Новость №2. Над парком 300-летия Омска заметили беспилотник
В рамках заключенного муниципального контракта в парке 300-летия Омска проведут инженерно-геодезические изыскания. Они направлены на разработку проектной документации для дальнейшей реконструкции парка. Работы продлятся до 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска. Также специалисты проведут съемку деревьев и кустарников. Именно для этих целей используются беспилотники. В департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что работы выполняет ООО «Национальный земельный фонд».
Новость №3. В Омской области за четыре дня из воды достали 5 тел
Городу55 стала известна статистика по утонувшим за период с 10 по 14 июня 2023 года. Оказалось, что всего за 4 дня на реках и водоемах Омской области из воды достали 5 погибших. 10 июня возле моста имени 60-летия ВЛКСМ в воде нашли тело неизвестного мужчины. Сейчас личность погибшего устанавливают силовики. На следующий день в районе проспекта Мира, 183 корпус 3 достали из воды тело 58-летней женщины. 13 июня из Иртыша достали труп 21-летнего парня. В этот же день, но уже в селе Кузнецово Тевризского района нашли тело 43- летней женщины (она пропала 11 июня). Вчера, 14 июня, из Иртыша в селе Покрово-Иртышское Таврического района достали тело 19-летнего парня. Выяснилось, что юношу искали еще с 4 июня. Сейчас по фактам всех этих смертей проводятся проверки.