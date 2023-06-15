Суд смягчил приговор одному из виновников обрушения казармы в Омске

Его действия переквалифицировали с мошенничества, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на пособничество в мошенничестве. И теперь его срок сократился до 5 лет (ранее 6 лет), а штраф уменьшился до 100 тысяч рублей (ранее 200 тысяч).