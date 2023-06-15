Суд смягчил приговор одному из виновников обрушения казармы в Омске

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Суд смягчил наказание экс-начальнику производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорию Годнюку, сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».
Его действия переквалифицировали с мошенничества, совершенного группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на пособничество в мошенничестве. И теперь его срок сократился до 5 лет (ранее 6 лет), а штраф уменьшился до 100 тысяч рублей (ранее 200 тысяч).
Напомним, что Годнюк является одним из фигурантов дела об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлом. Трагедия произошла 12 июля 2015 года. Под завалами оказались более 40 десантников, 24 срочника погибли.