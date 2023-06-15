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Омичам объяснили, почему над парком летает беспилотник

15 июня 2023, 13:33
Фото: Город55
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Это необходимо для реконструкции парка 300-летия Омска.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что до 29 сентября в парке 300-летия Омска продлятся инженерно-геодезические изыскания. Кроме того, специалисты займутся съемкой деревьев и кустарников, чтобы разработать проектную документацию для дальнейшей реконструкции парка.

«Топографическая съемка проводится как стандартными методами топографии, так и с помощью аэрофотосъемки с использованием БПЛА», — уточнили в мэрии.

В департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что работы выполняет ООО «Национальный земельный фонд».

В Омске благоустройство парка «Зеленый остров» завершат до конца этого лета
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#Беспилотник#Беспилотники#Бпла#Ксения Карагодина#Топографическая съемка#Департамент архитектуры#Парк 300-летия Омска#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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