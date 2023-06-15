Омичам объяснили, почему над парком летает беспилотник

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что до 29 сентября в парке 300-летия Омска продлятся инженерно-геодезические изыскания. Кроме того, специалисты займутся съемкой деревьев и кустарников, чтобы разработать проектную документацию для дальнейшей реконструкции парка.