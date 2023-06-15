Омичам объяснили, почему над парком летает беспилотник

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что до 29 сентября в парке 300-летия Омска продлятся инженерно-геодезические изыскания. Кроме того, специалисты займутся съемкой деревьев и кустарников, чтобы разработать проектную документацию для дальнейшей реконструкции парка.
«Топографическая съемка проводится как стандартными методами топографии, так и с помощью аэрофотосъемки с использованием БПЛА», — уточнили в мэрии.
В департаменте архитектуры и градостроительства уточнили, что работы выполняет ООО «Национальный земельный фонд».