Омич спасался от жары холодным пивом и получил тепловой удар

Выяснилось, что мужчина находился в сознании и сам вызвал на дом терапевта. При осмотре у пациента была нарушена терморегуляция. Его состояние усугубила алкогольная интоксикация. Стоит отметить, что из-за расширения сосудов его давление сначала поднялось, а потом резко упало. В итоге пациенту назначили постельный и питьевой режим, а также препараты для снятия интоксикации. В данный момент он идет на поправку.



Омичей призывают не только не употреблять алкоголь, но и вовсе не работать под солнцем в жару.