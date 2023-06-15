Омич спасался от жары холодным пивом и получил тепловой удар

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
38 летний омич получил тепловой удар на даче. Оказалось, что он решил спастись от жары холодным пивом. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области.
«На улице было жарко, и он выпил пиво, рассчитывая „охладиться“. Выпил всего 2 бутылки, но этого оказалось достаточно для серьезного ухудшения самочувствия. Омич почувствовал головокружение, слабость, сильную тошноту, — уточнили в пресс-службе.
Выяснилось, что мужчина находился в сознании и сам вызвал на дом терапевта. При осмотре у пациента была нарушена терморегуляция. Его состояние усугубила алкогольная интоксикация. Стоит отметить, что из-за расширения сосудов его давление сначала поднялось, а потом резко упало. В итоге пациенту назначили постельный и питьевой режим, а также препараты для снятия интоксикации. В данный момент он идет на поправку.
Омичей призывают не только не употреблять алкоголь, но и вовсе не работать под солнцем в жару.