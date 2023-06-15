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Ольшанским одобрили проект строительства элеватора в омском микрорайоне Загородный

15 июня 2023, 07:24
Фото: 1MI
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Планы по строительству элеваторного комплекса для хранения и подработки зерновых и масличных культур мощностью 25 тысяч тонн впервые прозвучали в 2019 году.

В Омской области общество с ограниченной ответственностью «Старгород-Агро», которым владеют Михаил и Виталий Ольшанские, получило разрешительный документ на строительство элеватора вместимостью 25 000 тонн зерна.

О поддержке этого инвестиционного проекта облправительство говорило еще в июле 2019 года. Новое предприятие по хранению и подработке урожая растительных культур в микрорайоне Загородный собирались запустить в 2020 году. Планируемый объем инвестиций в этот проект — 350 млн рублей.

Городу55 стало известно, что проектная документация на строительство элеватора получила положительное заключение экспертизы от ООО «Сибрегионэксперт». Подготовкой проекта занимался «Сибирский институт промышленного проектирования»

Отметим, что «Старгород-Агро» зарегистрировали еще в 2011 году, в настоящий момент компания прописана в Омском районе, селе Андреевка. Специализируется ООО на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. По итогам прошлого года выручка фирмы уменьшилась на 19% до 183,3 млн рублей, чистая прибыль наоборот увеличилась на 27% и составила 86,2 млн рублей.

Кстати, недавно мы рассказывали о Виталии Ольшанском в третьем материале спецпроекта «Владельцы Омской области».

Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
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#Юлия Истомина#Виталий Ольшанский#Элеватор#Зерно#Экспертиза#Строительство#Бизнес#Сельское хозяйство#Новости#Омск#Омская область
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