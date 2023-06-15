Ольшанским одобрили проект строительства элеватора в омском микрорайоне Загородный

Отметим, что «Старгород-Агро» зарегистрировали еще в 2011 году, в настоящий момент компания прописана в Омском районе, селе Андреевка. Специализируется ООО на выращивании зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. По итогам прошлого года выручка фирмы уменьшилась на 19% до 183,3 млн рублей, чистая прибыль наоборот увеличилась на 27% и составила 86,2 млн рублей.