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На ПМЭФ организовали выставку олимпийской коллекции В. Потанина

15 июня 2023, 08:55
Фото: фрагмент видео
В Санкт-Петербурге 14 июня на полях ПМЭФ открылась выставка «Олимпийские игры в артефактах. Из коллекции Владимира Потанина». Это одно из самых больших публичных частных собраний артефактов Олимпиад, начиная с первых Игр современности.

Выставка организована в рамках культурной программы ПМЭФ и приурочена к 100-летию Министерства спорта России, передает newizv.ru.

Она посвящена истории олимпийского движения и особое внимание в ней отведено роли российских спортсменов в развитии мирового спорта. Организаторами выставки, которая будет открыта до конца лета, стали Российский международный олимпийский университет и Государственный музей спорта Санкт-Петербурга.

Экспозиция разделена так, чтобы можно было отдельно посмотреть на уникальный стиль каждого соревнования, начиная с первой Игры современности. Тут представлены артефакты и архивная хроника команд Российской империи, СССР и Российской Федерации. Например, диплом хоккеиста, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972 Валерия Харламова.

Глава Минспорта России Олег Матыцин выступил на открытии выставки и отметил, как много людей пришло на нее посмотреть. Он поблагодарил Владимира Потанина не только за предоставленную коллекцию, но и в целом за его поддержку в развитии российского спорта, помощь и содействие в организации Олимпийских игр в Сочи.

В свою очередь ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил, что эта коллекция является частью общего подхода Потанина к развитию спортивного олимпийского движения в России. По его словам, бизнесмену небезразлично развитие спорта.

«Судите сами, технологические решения и стратегические решения, которые предлагаются, — это „Роза Хутор“, это Международный олимпийский университет, это Ночная хоккейная лига. Наконец, эта коллекция», — сказал Белоусов.

Он также отметил, что партнером очередного спортивного проекта, который называется «Игры будущего», стала компания «Интеррос» Владимира Потанина.

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