На ПМЭФ организовали выставку олимпийской коллекции В. Потанина

Глава Минспорта России Олег Матыцин выступил на открытии выставки и отметил, как много людей пришло на нее посмотреть. Он поблагодарил Владимира Потанина не только за предоставленную коллекцию, но и в целом за его поддержку в развитии российского спорта, помощь и содействие в организации Олимпийских игр в Сочи.