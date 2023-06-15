На ПМЭФ организовали выставку олимпийской коллекции В. Потанина

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:55
Выставка организована в рамках культурной программы ПМЭФ и приурочена к 100-летию Министерства спорта России, передает newizv.ru.
Она посвящена истории олимпийского движения и особое внимание в ней отведено роли российских спортсменов в развитии мирового спорта. Организаторами выставки, которая будет открыта до конца лета, стали Российский международный олимпийский университет и Государственный музей спорта Санкт-Петербурга.
Экспозиция разделена так, чтобы можно было отдельно посмотреть на уникальный стиль каждого соревнования, начиная с первой Игры современности. Тут представлены артефакты и архивная хроника команд Российской империи, СССР и Российской Федерации. Например, диплом хоккеиста, нападающего сборной СССР на Олимпиаде в Саппоро — 1972 Валерия Харламова.
Глава Минспорта России Олег Матыцин выступил на открытии выставки и отметил, как много людей пришло на нее посмотреть. Он поблагодарил Владимира Потанина не только за предоставленную коллекцию, но и в целом за его поддержку в развитии российского спорта, помощь и содействие в организации Олимпийских игр в Сочи.
В свою очередь ректор РМОУ, академик РАО, профессор Лев Белоусов отметил, что эта коллекция является частью общего подхода Потанина к развитию спортивного олимпийского движения в России. По его словам, бизнесмену небезразлично развитие спорта.
«Судите сами, технологические решения и стратегические решения, которые предлагаются, — это „Роза Хутор“, это Международный олимпийский университет, это Ночная хоккейная лига. Наконец, эта коллекция», — сказал Белоусов.
Он также отметил, что партнером очередного спортивного проекта, который называется «Игры будущего», стала компания «Интеррос» Владимира Потанина.