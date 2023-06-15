ИЦ «Бирюч» провел пикник для студентов ОмГТУ

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Published Сегодня, 08:00
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Представители «Бирюча» планировали в штатном порядке рассказать о проектах Центра и что там происходит. Но выдалась такая хорошая погода, что сидеть в помещении было невозможно. Поэтому команда Центра позвала студентов на «Hi-Пикник».
Встреча прошла на открытом воздухе, во внутреннем дворике ОмГТУ. Познакомиться с представителями «Бирюча» пришли студенты с разных факультетов — от биотехнологов до дизайнеров. Команда Центра рассказала слушателям о ключевых разработках «Бирюча», о том, как устроена работа в лабораториях, о жизни на Лимане и ответили на вопросы слушателей.
Пикник без еды был бы не настоящий, поэтому представители Центра организовали для студентов мастер-класс по приготовлению бургеров. Студентам привезли растительные котлеты Hi, чтобы каждый собрал свой бургер и рассказал о своих впечатлениях о блюде. Обратная связь порадовала: все наелись и были довольны.
В конце команда «Бирюча» провела конкурс на креативность: участникам встречи предложили поделиться идеями, какую еще растительную продукцию стоит разработать в Инновационном центре. Ребята выходили на сцену и рассказывали, что бы они хотели попробовать. Больше всего представителям Центра понравилась мысль о том, чтобы сделать плавленый сыр «Омичка» из растительного молока и сладкого белка. Впрочем, было и предложение разработать растительное креветочное мясо — тоже хорошая идея.
Формат явно сработал, и встреча прошла еще лучше, чем ожидалось. Спасибо всем, кто пришел на пикник!