Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Изображение материала

ИЦ «Бирюч» провел пикник для студентов ОмГТУ

15 июня 2023, 08:00
Фото: ИЦ «Бирюч»
10 июня команда Инновационного центра «Бирюч» встретилась со студентами Омского государственного технического университета (ОмГТУ).

Представители «Бирюча» планировали в штатном порядке рассказать о проектах Центра и что там происходит. Но выдалась такая хорошая погода, что сидеть в помещении было невозможно. Поэтому команда Центра позвала студентов на «Hi-Пикник».

Встреча прошла на открытом воздухе, во внутреннем дворике ОмГТУ. Познакомиться с представителями «Бирюча» пришли студенты с разных факультетов — от биотехнологов до дизайнеров. Команда Центра рассказала слушателям о ключевых разработках «Бирюча», о том, как устроена работа в лабораториях, о жизни на Лимане и ответили на вопросы слушателей.

Пикник без еды был бы не настоящий, поэтому представители Центра организовали для студентов мастер-класс по приготовлению бургеров. Студентам привезли растительные котлеты Hi, чтобы каждый собрал свой бургер и рассказал о своих впечатлениях о блюде. Обратная связь порадовала: все наелись и были довольны.

В конце команда «Бирюча» провела конкурс на креативность: участникам встречи предложили поделиться идеями, какую еще растительную продукцию стоит разработать в Инновационном центре. Ребята выходили на сцену и рассказывали, что бы они хотели попробовать. Больше всего представителям Центра понравилась мысль о том, чтобы сделать плавленый сыр «Омичка» из растительного молока и сладкого белка. Впрочем, было и предложение разработать растительное креветочное мясо — тоже хорошая идея.
Формат явно сработал, и встреча прошла еще лучше, чем ожидалось. Спасибо всем, кто пришел на пикник!

Фото: ИЦ «Бирюч»
#Омск#Омская область#Общество
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Сегодня, 06:34
Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа
Сегодня, 04:49
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Ольшанским одобрили проект строительства элеватора в омском микрорайоне Загородный
Сегодня, 07:24