ИЦ «Бирюч» провел пикник для студентов ОмГТУ

В конце команда «Бирюча» провела конкурс на креативность: участникам встречи предложили поделиться идеями, какую еще растительную продукцию стоит разработать в Инновационном центре. Ребята выходили на сцену и рассказывали, что бы они хотели попробовать. Больше всего представителям Центра понравилась мысль о том, чтобы сделать плавленый сыр «Омичка» из растительного молока и сладкого белка. Впрочем, было и предложение разработать растительное креветочное мясо — тоже хорошая идея.

Формат явно сработал, и встреча прошла еще лучше, чем ожидалось. Спасибо всем, кто пришел на пикник!