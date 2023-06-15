Глава РЭО Буцаев подписал меморандум о сотрудничестве с МГИМО на полях ПМЭФ-2023

Как отметил Буцаев, в рамках договоренностей будет налажена работа по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ЭЗЦ на основе лучших практик и результатов научных разработок. Также, по его словам, планируется создать совместную программу магистратуры по устойчивому развитию, программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания.