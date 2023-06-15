Глава РЭО Буцаев подписал меморандум о сотрудничестве с МГИМО на полях ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Данный документ подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на площадке ПМЭФ-2023, сообщает inkazan.ru.
Как отметил Буцаев, в рамках договоренностей будет налажена работа по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ЭЗЦ на основе лучших практик и результатов научных разработок. Также, по его словам, планируется создать совместную программу магистратуры по устойчивому развитию, программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания.
«Меморандум предполагает отбор талантливых перспективных студентов, в том числе посредством олимпиад, акселераторов, чемпионатов и других мероприятий», — сообщил Денис Буцаев.
В рамках меморандума Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) обеспечит научное сопровождение проектов РЭО с участием научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».
Для объединения усилий предпринимателей и ученых в сфере подготовки профессиональных кадров РЭО и МГИМО намерены реализовать магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития».
Для сотрудников РЭО и всех желающих разработали программы повышения квалификации в области ЭЗЦ, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.
Студенты ИМТУР смогут записаться на практику в РЭО, чтобы узнать о современных технологиях и заниматься научно-исследовательской деятельностью при написании диплома.
Также РЭО и МГИМО будут разрабатывать материалы учебных курсов и программ для преподавания, подготовки к публикации совместных учебников и других печатных изданий.