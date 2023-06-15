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Глава РЭО Буцаев подписал меморандум о сотрудничестве с МГИМО на полях ПМЭФ-2023

15 июня 2023, 09:32
Российский экологический оператор подписал меморандум о сотрудничестве с МГИМО в реализации совместных проектов по образованию и науке в сфере экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), устойчивого развития и применения принципов ESG.

Данный документ подписали генеральный директор РЭО Денис Буцаев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на площадке ПМЭФ-2023, сообщает inkazan.ru.

Как отметил Буцаев, в рамках договоренностей будет налажена работа по подготовке высококвалифицированных специалистов в области ЭЗЦ на основе лучших практик и результатов научных разработок. Также, по его словам, планируется создать совместную программу магистратуры по устойчивому развитию, программы повышения квалификации, производственной практики и преподавания.

«Меморандум предполагает отбор талантливых перспективных студентов, в том числе посредством олимпиад, акселераторов, чемпионатов и других мероприятий», — сообщил Денис Буцаев.

В рамках меморандума Институт международной торговли и устойчивого развития (ИМТУР МГИМО) обеспечит научное сопровождение проектов РЭО с участием научного подразделения «Международный центр устойчивого развития».

Для объединения усилий предпринимателей и ученых в сфере подготовки профессиональных кадров РЭО и МГИМО намерены реализовать магистерскую программу «Менеджмент устойчивого развития».

Для сотрудников РЭО и всех желающих разработали программы повышения квалификации в области ЭЗЦ, устойчивого развития, зеленого инвестирования, ESG-рисков и ESG-трансформации.

Студенты ИМТУР смогут записаться на практику в РЭО, чтобы узнать о современных технологиях и заниматься научно-исследовательской деятельностью при написании диплома.

Также РЭО и МГИМО будут разрабатывать материалы учебных курсов и программ для преподавания, подготовки к публикации совместных учебников и других печатных изданий.

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