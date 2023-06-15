Гендиректор РЭО: Количество концессий по проектам ТКО выросло в 2 раза за полтора год

На данный момент в России в рамках концессионных соглашений на разных этапах создания или реконструкции находятся объекты по обработке твердых коммунальных отходов общей мощностью 10 миллионов тонн, подчеркнул Денис Буцаев. «Мы прилагаем усилия для структурирования проектов по созданию комплексных объектов, включающих объекты обработки и утилизации. Это требование правительства. И в настоящее время у нас пайплайн проектов на 149 миллиардов рублей, при том что правительство разрешило привлечь 100 миллиардов рублей», — сказал глава РЭО.