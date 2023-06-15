Гендиректор РЭО: Количество концессий по проектам ТКО выросло в 2 раза за полтора год

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
Этой информацией поделился генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на сессии «На пути к переработке: от отходов к ресурсам» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Буцаев рассказал о росте спроса на такую меру поддержки, как предоставление льготных займов инвесторам с использованием средств от размещаемых облигаций РЭО с субсидированием купона, пишет rostovgazeta.
Вице-премьер Виктория Абрамченко, присутствовавшая на сессии РЭО, подчеркнула значимость привлечения инвестиций в отрасль и обеспечения возврата инвесторам.
Она отметила, что важно обеспечить не только поддержку проектов на начальном этапе, но и их окупаемость, и об этом говорят все представители бизнеса. Должна быть гарантия возврата инвестиций. По ее словам, в дальнейшем государству необходимо продолжать работать над этим.
На данный момент в России в рамках концессионных соглашений на разных этапах создания или реконструкции находятся объекты по обработке твердых коммунальных отходов общей мощностью 10 миллионов тонн, подчеркнул Денис Буцаев. «Мы прилагаем усилия для структурирования проектов по созданию комплексных объектов, включающих объекты обработки и утилизации. Это требование правительства. И в настоящее время у нас пайплайн проектов на 149 миллиардов рублей, при том что правительство разрешило привлечь 100 миллиардов рублей», — сказал глава РЭО.
Буцаев также отметил, что планируется ввести в эксплуатацию две трети объектов к 2024 году. Окончательный срок реализации инвестиционной стадии всех существующих на данный момент концессий — 2026 год.
Глава РЭО обратил внимание на то, что отрасли необходимы более дешевые финансы для успешной реализации концессий, чем те, которые предлагает рынок кредитования. В зависимости от статуса заемщика ставка на инвестиционные ресурсы варьируется от 11,5% до 12 — 14% со сроком окупаемости до 8 лет.
«Мы договорились о том, что государство компенсирует 90% от ключа. Таким образом, мы получаем средства на финансовом рынке по рыночной ставке, а инвесторам предоставляем по субсидированной ставке 5%», — рассказал Буцаев.