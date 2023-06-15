Депутат ГД выявил несоблюдение правил продажи вейпов в магазинах Подмосковья

Он также напомнил о существующих ограничениях на продажу вейпов и повышенных штрафах за нарушения, которые введены с 9 мая. Согласно закону, вейпы и устройства для них должны быть убраны с открытых витрин, а их приобретение разрешено только в магазинах и торговых точках.