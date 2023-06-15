Депутат ГД выявил несоблюдение правил продажи вейпов в магазинах Подмосковья

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
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Updated Сегодня, 09:12
Колунов отметил, что регионы не исполняют закон, и вейпы до сих пор остаются на открытых витринах в большинстве точек продажи. Только в двух магазинах покупателям были заданы вопросы о возрасте. Депутат направит результаты проверки профильным комитетам Госдумы для подготовки обращения к Правительству РФ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Он также напомнил о существующих ограничениях на продажу вейпов и повышенных штрафах за нарушения, которые введены с 9 мая. Согласно закону, вейпы и устройства для них должны быть убраны с открытых витрин, а их приобретение разрешено только в магазинах и торговых точках.