Денис Буцаев рассказал о технологиях по дегазации мусорных полигонов

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Он рассказал о реализации климатических проектов в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и подчеркнул, что именно такие проекты являются устойчивым трендом в мире. Однако он составляет лишь 3−5% от всего количества климатических единиц, которые обращаются. За год в мире в среднем выпускается 6 млн углеродных единиц от таких проектов. «Но смысл этих проектов в том, что они реализуются в сфере, где решение экологических проблем является еще и продолжением экологических проектов. То есть это не экология промышленности, а экология для экологии», — подчеркнул Буцаев.
Наиболее распространенными видами климатических проектов в сфере обращения с отходами являются проекты по улавливанию и энергетической утилизации свалочного газа. Еще один вид — компостирование органических отходов. По сравнению с другими отраслями экономики расходы на подобные проекты заметно ниже.
Технологических препятствий для дегазации полигонов в России нет, сказал Буцаев. «Таких технологий много, они на самом деле неплохо локализованы у нас в стране, но при этом мы можем получить эти технологии из дружественных стран. Указанные объемы углеродных выбросов — это 63 млн тонн по году. Это оценки экспертные, даже если они не совпадают на несколько десятых процентов, ничего страшного не будет. Потому что сам по себе объем достаточный для того, чтобы реализовать самый крупный экологический проект по дегазации всех полигонов», — подчеркнул он.
Климатические проекты по активной дегазации полигонов с утилизацией свалочного газа, в том числе для получения электрической энергии и газомоторного топлива, очень перспективны и позволят компаниям отрасли ТКО выйти на рынок углеродных единиц.