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Бывший вице-мэр и глава депстроя Козубович возглавил ассоциацию «Строители Омска»

15 июня 2023, 03:17
Фото: Город55
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Экс-чиновник руководит объединением, в котором состоят больше 500 участников.

Стало известно, что бывший вице-мэр Омска, директор городского департамента строительства Сергей Козубович стал главой СРО «Строители Омска». Об этом пишет «Комсомольская правда». В феврале этого года он ушел из администрации по истечении трудового договора.

На посту главы депстроя 62-летний Козубович проработал достаточно много. Он руководил ведомством с 2005 года, на протяжении 18 лет. Ранее Город55 писал о том, что пост директора был оставлен в связи с выходом на пенсию.

Теперь же Козубович будет руководить ассоциацией, в которой насчитывается 569 участников. О количестве вступивших в объединение сообщается на официальном сайте. Так, «Строителями Омска» стали компании «СтройТраст», «Феникс», «Арена-Инжиниринг». Первая организация в данный момент занимается капремонтом Ленинградского моста. Второй — дали разрешение на строительство крематория в городе, а третья компания построила в Омске новый спортивный комплекс «G-Drive Арена».

Ранее пост главы «Строителей Омска» занимал Владимир Гречухин, который не так давно ушел в отставку. Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ассоциации является Ольга Козубович.

К слову, после Козубовича департамент строительства возглавил омич Михаил Веселев.

Новым главой депстроя мэрии Омска станет Михаил Веселев
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Политика#Общество#Строительство#Отставки и назначения#Сергей Козубович#СРО Строители Омска
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