Бывший вице-мэр и глава депстроя Козубович возглавил ассоциацию «Строители Омска»

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Стало известно, что бывший вице-мэр Омска, директор городского департамента строительства Сергей Козубович стал главой СРО «Строители Омска». Об этом пишет «Комсомольская правда». В феврале этого года он ушел из администрации по истечении трудового договора.
На посту главы депстроя 62-летний Козубович проработал достаточно много. Он руководил ведомством с 2005 года, на протяжении 18 лет. Ранее Город55 писал о том, что пост директора был оставлен в связи с выходом на пенсию.
Теперь же Козубович будет руководить ассоциацией, в которой насчитывается 569 участников. О количестве вступивших в объединение сообщается на официальном сайте. Так, «Строителями Омска» стали компании «СтройТраст», «Феникс», «Арена-Инжиниринг». Первая организация в данный момент занимается капремонтом Ленинградского моста. Второй — дали разрешение на строительство крематория в городе, а третья компания построила в Омске новый спортивный комплекс «G-Drive Арена».
Ранее пост главы «Строителей Омска» занимал Владимир Гречухин, который не так давно ушел в отставку. Согласно данным ЕГРЮЛ, генеральным директором ассоциации является Ольга Козубович.
К слову, после Козубовича департамент строительства возглавил омич Михаил Веселев.