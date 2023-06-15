Бывший вице-мэр и глава депстроя Козубович возглавил ассоциацию «Строители Омска»

Теперь же Козубович будет руководить ассоциацией, в которой насчитывается 569 участников. О количестве вступивших в объединение сообщается на официальном сайте. Так, «Строителями Омска» стали компании «СтройТраст», «Феникс», «Арена-Инжиниринг». Первая организация в данный момент занимается капремонтом Ленинградского моста. Второй — дали разрешение на строительство крематория в городе, а третья компания построила в Омске новый спортивный комплекс «G-Drive Арена».