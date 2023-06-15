Беременным женщинам не рекомендуется лазерная коррекция зрения, предупреждает хирург

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Во время операции параметры работы лазера настраиваются на текущее состояние тканей, чтобы достичь четкого зрения. Однако после беременности и лактации, когда уровень гормонов снижается, а размеры глазного яблока возвращаются к норме, зрение может снова ухудшиться, пишет iz.ru.
Кроме того, после лазерной коррекции зрения необходимо использовать капли с антибиотиками и противовоспалительными компонентами, которые могут оказывать негативное влияние на состояние плода.
Поэтому такую операцию можно проводить только через 3-6 месяцев после окончания грудного вскармливания. Шилова отмечает, что за это время гормональный фон стабилизируется, а организм восстанавливается после беременности и родов.
Однако даже если женщина не кормит грудью, лазерную коррекцию зрения не рекомендуется проводить в первые месяцы после родов из-за нестабильности уровня гормонов.