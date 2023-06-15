Беременным женщинам не рекомендуется лазерная коррекция зрения, предупреждает хирург

Во время операции параметры работы лазера настраиваются на текущее состояние тканей, чтобы достичь четкого зрения. Однако после беременности и лактации, когда уровень гормонов снижается, а размеры глазного яблока возвращаются к норме, зрение может снова ухудшиться, пишет iz.ru.