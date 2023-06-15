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Беременным женщинам не рекомендуется лазерная коррекция зрения, предупреждает хирург

15 июня 2023, 08:33
Профессор, ведущий лазерный хирург Татьяна Шилова предупреждает, что беременным женщинам нельзя проводить лазерную коррекцию зрения. Она объясняет, что основной причиной запрета является нестабильность зрения.

Во время операции параметры работы лазера настраиваются на текущее состояние тканей, чтобы достичь четкого зрения. Однако после беременности и лактации, когда уровень гормонов снижается, а размеры глазного яблока возвращаются к норме, зрение может снова ухудшиться, пишет iz.ru.

Кроме того, после лазерной коррекции зрения необходимо использовать капли с антибиотиками и противовоспалительными компонентами, которые могут оказывать негативное влияние на состояние плода.

Поэтому такую операцию можно проводить только через 3-6 месяцев после окончания грудного вскармливания. Шилова отмечает, что за это время гормональный фон стабилизируется, а организм восстанавливается после беременности и родов.

Однако даже если женщина не кормит грудью, лазерную коррекцию зрения не рекомендуется проводить в первые месяцы после родов из-за нестабильности уровня гормонов.

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