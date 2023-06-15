Александр Тарновский рассказал о новых практиках формирования корпоративной культуры

Также в ВСК реализуются специальные проекты для более чем 5 тыс. детей сотрудников. Это и анимационные программы в рамках субботников, и творческие конкурсы, новогодние поздравления, спортивные мероприятия. В этом году в компании пройдет первая стажировка для подростков в возрасте 15-16 лет. Это учебный проект для детей сотрудников из различных филиалов, которые сейчас выбирают свою будущую профессию и ВУЗ. Школьники попробуют свои силы в отделе андеррайтинга, в продажах, урегулировании убытков и разработке новых цифровых продуктов.