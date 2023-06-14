Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики

Выяснилось, что молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет приехали в Омск из Новосибирска по работе. Они сняли квартиру в доме на улице Стачечной. В минувший понедельник, 12 июня, мужчины, будучи в нетрезвом состоянии, решили пострелять из пневматического оружия. 25-летний подозреваемый на спор выстрелил в кошку, которая сидела на лоджии в доме напротив.