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Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики

14 июня 2023, 07:25
Фото: Предоставлено Городу55
Кошка Сима умерла в течение 5 минут

В Омске мужчина на спор подстрелил кошку из пневматического пистолета

Теперь на стрелка могут завести уголовное дело.

В Омске мужчина на спор выстрелил в кошку из пневматического пистолета. Инцидент произошел 12 июня в центре города на улице Стачечной. Полицейские задержали четырех подозреваемых.

Выяснилось, что молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет приехали в Омск из Новосибирска по работе. Они сняли квартиру в доме на улице Стачечной. В минувший понедельник, 12 июня, мужчины, будучи в нетрезвом состоянии, решили пострелять из пневматического оружия. 25-летний подозреваемый на спор выстрелил в кошку, которая сидела на лоджии в доме напротив.

«В качестве мишени была выбрана моя домашняя кошка Сима, сидевшая в тот момент у открытого окна за москитной сеткой. Пуля попала в кошку и она умерла в течении 5 минут в муках, задыхаясь, в предсмертных судорогах. Кошку нашу убили на спор на 10 тысяч рублей, цинично, хладнокровно», — рассказала Городу55 хозяйка животного.

Полицейские изъяли у злоумышленников пистолет «Glock», а тело погибшей кошки отправили на ветеринарно-биологическую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жители Левобережья обратились с жалобой в редакцию Города55. Омичи сообщили, что неизвестные стреляют из воздушки по окнам домов и автомобилям. Местные жители переживают за безопасность детей и животных.

Стекла в крошку. В Омске неизвестные обстреляли из воздушки дома и машины
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#Евгений Игишев#Пневматический пистолет#Животные#Кошка#Происшествия#Омская область#Омск#Полиция
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