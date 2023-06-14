Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В Омске мужчина на спор выстрелил в кошку из пневматического пистолета. Инцидент произошел 12 июня в центре города на улице Стачечной. Полицейские задержали четырех подозреваемых.
Выяснилось, что молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет приехали в Омск из Новосибирска по работе. Они сняли квартиру в доме на улице Стачечной. В минувший понедельник, 12 июня, мужчины, будучи в нетрезвом состоянии, решили пострелять из пневматического оружия. 25-летний подозреваемый на спор выстрелил в кошку, которая сидела на лоджии в доме напротив.
«В качестве мишени была выбрана моя домашняя кошка Сима, сидевшая в тот момент у открытого окна за москитной сеткой. Пуля попала в кошку и она умерла в течении 5 минут в муках, задыхаясь, в предсмертных судорогах. Кошку нашу убили на спор на 10 тысяч рублей, цинично, хладнокровно», — рассказала Городу55 хозяйка животного.
Полицейские изъяли у злоумышленников пистолет «Glock», а тело погибшей кошки отправили на ветеринарно-биологическую экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее жители Левобережья обратились с жалобой в редакцию Города55. Омичи сообщили, что неизвестные стреляют из воздушки по окнам домов и автомобилям. Местные жители переживают за безопасность детей и животных.