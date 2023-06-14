За частный счет. В Омске планируют создать две станции для зарядки электротранспорта

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
15 июня на заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры собираются обсудить необходимость установки в городе стационарных зарядных станций для автомобильного электрического транспорта. Как следует из пояснительной записки, появляются зарядные станции на территории Омска только за счет частных инвестиций.
Устанавливать зарядные станции для электротранспорта на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности, можно после получения соответствующего разрешения от окружной администрации.
«Размещение зарядных станций на земельных участках осуществляется за плату на основании разрешений за использование земель или земельных участков, выдаваемых администрациями округов г. Омска», — говорится в ответе городской администрации на запрос горсовета.
При этом предоставление земельного участка или установление сервитута для этого не требуется.
Добавим, что в настоящий момент разрешения на использования участков для размещения зарядных станции выданы только по двум адресам. В Ленинском округе — возле трехэтажного здания по улице Гуртьева, 22, в Советском округе — возле бизнес-центра по улице Кемеровская, 15.