За частный счет. В Омске планируют создать две станции для зарядки электротранспорта

Добавим, что в настоящий момент разрешения на использования участков для размещения зарядных станции выданы только по двум адресам. В Ленинском округе — возле трехэтажного здания по улице Гуртьева, 22, в Советском округе — возле бизнес-центра по улице Кемеровская, 15.