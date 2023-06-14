Ведущий российский метеоролог предрекает заморозки в 11 регионах страны

Синоптик отметил, что в последние 15 дней Томская, Новосибирская и Кемеровская области испытывали жаркую погоду, где температура поднималась до отметки в 35-40 градусов по Цельсию. Однако ночью 14 июня, по прогнозам синоптика, температура может упасть до -2 градусов по Цельсию, пишет iz.ru.