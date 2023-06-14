Ведущий российский метеоролог предрекает заморозки в 11 регионах страны

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Синоптик отметил, что в последние 15 дней Томская, Новосибирская и Кемеровская области испытывали жаркую погоду, где температура поднималась до отметки в 35-40 градусов по Цельсию. Однако ночью 14 июня, по прогнозам синоптика, температура может упасть до -2 градусов по Цельсию, пишет iz.ru.
Вильфанд также добавил, что заморозки ожидаются в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов. В частности, в Челябинской, Свердловской, Курганской и Иркутской областях температура воздуха опустится до -2 градусов по Цельсию. В южной части Тюменской области прогнозируются заморозки до -5 градусов по Цельсию.
Также ожидаются заморозки до -3 градусов по Цельсию в Татарстане, Башкортостане и Пермском крае. Вильфанд призвал жителей этих регионов принять меры предосторожности, чтобы минимизировать негативные последствия низких температур.