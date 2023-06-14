В Тюмени трое погибли из-за отравления контрафактной водкой

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:34
Вечером 12 июня в квартире на улице Суворова было обнаружено тело 62-летней Светланы Викентьевны. Через день, в санитарной машине скорой помощи, скончался 51-летний Сергей Алексеевич, который был сожителем Светланы. В тот же день в соседнем доме, также на улице Суворова, было найдено тело 65-летнего Вячеслава Николаевича, пишет Общественная служба новостей.
Предполагается, что эти трагические случаи связаны с употреблением поддельного алкоголя. В квартире Светланы и Сергея было обнаружено семь бутылок водки «Царская охота» без акцизных марок. Такие же без марок бутылки с водкой «Родники Сибири» были найдены в доме Вячеслава.
В настоящее время следствие проводит проверку и планирует скоро обратиться к местным продавцам, чтобы выяснить обстоятельства этого происшествия.