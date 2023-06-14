В Тюмени трое погибли из-за отравления контрафактной водкой

Вечером 12 июня в квартире на улице Суворова было обнаружено тело 62-летней Светланы Викентьевны. Через день, в санитарной машине скорой помощи, скончался 51-летний Сергей Алексеевич, который был сожителем Светланы. В тот же день в соседнем доме, также на улице Суворова, было найдено тело 65-летнего Вячеслава Николаевича, пишет Общественная служба новостей.