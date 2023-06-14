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В Свердловской области возбуждено уголовное дело против подростка

14 июня 2023, 10:04
В Свердловской области было начато уголовное преследование в отношении подростка, который скачивал инструкции по изготовлению взрывчатки и планировал террористические акты. Ему было разрешено находиться на свободе, но с обязательством не покидать место.

Известно, что этому школьнику всего 15 лет, и осенью прошлого года он заинтересовался материалами, связанными с терроризмом. За полгода он привлек к себе внимание, и в апреле в его дом ворвались силовики, пишет ФедералПресс. У мальчика изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили руководства по военной подготовке, инструкции для изготовления взрывных устройств и информацию с экстремистскими телеграм-каналами.

На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело по обучению с целью осуществления террористической деятельности, как сообщает телеграм-канал Baza. Учитывая возраст подростка, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Пресс-служба управления ФСБ по Свердловской области, которое занимается расследованием дела, пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу.

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