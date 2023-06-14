В Свердловской области возбуждено уголовное дело против подростка

Известно, что этому школьнику всего 15 лет, и осенью прошлого года он заинтересовался материалами, связанными с терроризмом. За полгода он привлек к себе внимание, и в апреле в его дом ворвались силовики, пишет ФедералПресс. У мальчика изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили руководства по военной подготовке, инструкции для изготовления взрывных устройств и информацию с экстремистскими телеграм-каналами.