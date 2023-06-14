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В составе агрономы и архитекторы. В Омске сформировали рабочую группу по озеленению

14 июня 2023, 13:28
Фото: Город55
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В Омске сформировали спецгруппу по озеленению

Следующее заседание запланировано 20 июня в Центре компетенций по вопросам развития городской среды.

Пресс-центр администрации Омска сообщает, что в состав рабочей группы по озеленению вошли представители общественности, аграрного университета, депутаты Омского городского Совета, агрономы и архитекторы.

Структуре предстоит найти новый подход к озеленению города в целом и провести качественное озеленение городских пространств. На данный момент среди конкретных шагов — определены пилотные школы и детские сады Советского округа. В этих учреждениях проведут обследование зеленых насаждений. Кроме того, задуман новый проект по созданию школы юных агрономов.

В июне уже прошли 2 встречи группы по озеленению. На первой встрече решались организационные вопросы, а также были составлены задачи группы на перспективу. На следующей неделе состоится еще одно заседание рабочей группы.

В Омске создали рабочую группу по озеленению городской территории
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