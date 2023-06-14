В составе агрономы и архитекторы. В Омске сформировали рабочую группу по озеленению

Структуре предстоит найти новый подход к озеленению города в целом и провести качественное озеленение городских пространств. На данный момент среди конкретных шагов — определены пилотные школы и детские сады Советского округа. В этих учреждениях проведут обследование зеленых насаждений. Кроме того, задуман новый проект по созданию школы юных агрономов.