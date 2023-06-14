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В России разработали ракету-планер для уничтожения подводных объектов

14 июня 2023, 06:10
Согласно документам, опубликованным на сайте Роспатента, ученые из Военно-морской академии им. Адмирала Кузнецова разработали ракету-планер, способную эффективно уничтожать подводные объекты.

Новое оружие отличается увеличенной дальностью полета и компактными размерами. Предполагается, что ракеты будут запускаться как с надводных кораблей, так и с воздушных судов, пишет Общественная служба новостей.

В передней части корпуса ракеты размещен самонаводящийся подводный снаряд. После обнаружения цели он отсоединяется от корпуса и направляется к объекту, нанося ему поражение.

Ранее было сообщено, что прицелы БМП-2М и БТР-82АТ, представленные во время осмотра арсеналов и складов Западного военного округа главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, получили дополнительную защиту.

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