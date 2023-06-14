В России разработали ракету-планер для уничтожения подводных объектов

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Новое оружие отличается увеличенной дальностью полета и компактными размерами. Предполагается, что ракеты будут запускаться как с надводных кораблей, так и с воздушных судов, пишет Общественная служба новостей.
В передней части корпуса ракеты размещен самонаводящийся подводный снаряд. После обнаружения цели он отсоединяется от корпуса и направляется к объекту, нанося ему поражение.
Ранее было сообщено, что прицелы БМП-2М и БТР-82АТ, представленные во время осмотра арсеналов и складов Западного военного округа главой Министерства обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу, получили дополнительную защиту.