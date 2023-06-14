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В Омской области из-за штормового ветра сломался навесной мост

14 июня 2023, 03:57
Фото: Город55
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Прокуратура заинтересовалась этим повреждением и выехала на место.

Начало лета выдалось в Омской области достаточно непредсказуемым. Жители региона не были готовы к внезапной аномальной жаре и сильному ветру. То же можно сказать и о некоторых конструкциях, деревьях, которые были снесены штормом.

Так, в начале июня в селе Игнатьево (Кормиловский район) из-за сильных порывов повредился навесной мост, по которому местные переходили реку Омь. Теперь он находится в аварийном состоянии.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

На место выезжал прокурор Кормиловского района Александр Сухоносов. В связи с происшествием сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Им предстоит оценить, насколько местная администрация заботится о безопасности дорожного движения.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.

Напомним, что ураганный ветер недавно повалил деревья на севере Омской области. Жители нескольких деревень Тевризского района были повержены в шок, когда увидели утром поваленные заборы, выбитые стекла и вырванные с корнем ели.

В черте Омска же стихия разбушевалась накануне Дня России, 11 июня. На Любинском проспекте вечером были поставлены палатки для праздника, однако уже в сумерках они летали по проезжей части, врезаясь друг в друга.

И побежали. В центре Омска из-за штормового ветра снесло палатки
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Сильный ветер#Штормовой ветер#Мост#Прокуратура Омской области
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