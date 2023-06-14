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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

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В Омске стали меньше ревновать мужей и жен к коллегам

14 июня 2023, 08:23
Фото: Город55
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При этом 1 из 3 молчит о своих чувствах.

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что омичи относятся к ревности, как к проявлению недоверия к своему партнеру или личным комплексам («Зачем жить вместе, если нет главного — доверия?»; «Ревность — это неуверенность в себе»).

Оказалось, что лишь 12% женщин и 18% мужчин ревнуют свою вторую половинку к коллегам. Однако только каждая девятая (11%) говорит мужчине о своих чувствах. Также среди опрошенных мужчин лишь 15% все же предпочитают открыто говорить на эту тему, а 4% скрывают свои чувства.

Испытывают ревность чаще всего молодые люди до 34 лет (24%), тогда как в более зрелом возрасте — 16%. 22% женщин ревнуют именно в возрасте от 35 до 44 лет, после 45 лет — 11%.

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#Ксения Карагодина#Работа#Отношения#Мужчины#Женщины#Брак#Жена#Муж#Ревность#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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