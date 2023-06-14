В Омске стали меньше ревновать мужей и жен к коллегам

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что омичи относятся к ревности, как к проявлению недоверия к своему партнеру или личным комплексам («Зачем жить вместе, если нет главного — доверия?»; «Ревность — это неуверенность в себе»).



Оказалось, что лишь 12% женщин и 18% мужчин ревнуют свою вторую половинку к коллегам. Однако только каждая девятая (11%) говорит мужчине о своих чувствах. Также среди опрошенных мужчин лишь 15% все же предпочитают открыто говорить на эту тему, а 4% скрывают свои чувства.