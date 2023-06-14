В Омске осудили женщину за продажу алкоголя несовершеннолетним

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:20
В Октябрьском районном суде Омска вынесли приговор 50-летней местной жительнице за продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В суде установили, что обвиняемая в феврале 2023 года, работая продавцом в павильоне на улице 75-й Гвардейской бригады, не потребовала у подростка документ при покупке алкоголя.
Ранее женщину уже привлекали за аналогичное правонарушение к административной ответственности. Теперь же ее признали виновной по уголовной статье. Вердикт суда — штраф в 15 тысяч рублей. Свою вину продавец полностью признала.