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В Омске осудили женщину за продажу алкоголя несовершеннолетним

14 июня 2023, 07:02
Фото: 1MI
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Омичке предстоит выплатить штраф — 15 тысяч рублей.

В Октябрьском районном суде Омска вынесли приговор 50-летней местной жительнице за продажу алкоголя несовершеннолетним. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установили, что обвиняемая в феврале 2023 года, работая продавцом в павильоне на улице 75-й Гвардейской бригады, не потребовала у подростка документ при покупке алкоголя.

Ранее женщину уже привлекали за аналогичное правонарушение к административной ответственности. Теперь же ее признали виновной по уголовной статье. Вердикт суда — штраф в 15 тысяч рублей. Свою вину продавец полностью признала.

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#Евгений Игишев#Несовершеннолетние дети#Продажа#Алкоголь#Алкогольная продукция#Магазин#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Омская область#Омск
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