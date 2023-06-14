В Омске начали искать подрядчика, который за 18 млн отремонтирует дороги аэродрома

Начальная цена контракта — 18 млн рублей. Подрядчику за 20 дней предстоит выполнить ямочный ремонт перрона, рулежной дорожки и мест стоянок воздушных судов. Кроме того, работы должны проводить строго с 8 часов утра и до 8 часов вечера с понедельника по субботу.