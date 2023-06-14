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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

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В Омске начали искать подрядчика, который за 18 млн отремонтирует дороги аэродрома

14 июня 2023, 12:58
Фото: Город55
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Ремонт должны выполнить всего за 20 дней.

Омский аэропорт ищет подрядчика, который займется ремонтом асфальтобетонных аэродромных покрытий. Согласно информации на портале «Госзакупки» заявки принимаются до 22 июня.

Начальная цена контракта — 18 млн рублей. Подрядчику за 20 дней предстоит выполнить ямочный ремонт перрона, рулежной дорожки и мест стоянок воздушных судов. Кроме того, работы должны проводить строго с 8 часов утра и до 8 часов вечера с понедельника по субботу.

Вдобавок следить за ходом работ будет сотрудник аэродромной службы. Стоит отметить, что ремонт не будет влиять на привычный режим работы аэропорта.

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#Ксения Карагодина#Омск#Подрядчик#Аэропорт#Омский аэропорт#Ремонт#Ремонт дорог#Общество#Город#Происшествия#Контракт#Новости#Омская область
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