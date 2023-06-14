В Омске начали искать подрядчика, который за 18 млн отремонтирует дороги аэродрома

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Омский аэропорт ищет подрядчика, который займется ремонтом асфальтобетонных аэродромных покрытий. Согласно информации на портале «Госзакупки» заявки принимаются до 22 июня.
Начальная цена контракта — 18 млн рублей. Подрядчику за 20 дней предстоит выполнить ямочный ремонт перрона, рулежной дорожки и мест стоянок воздушных судов. Кроме того, работы должны проводить строго с 8 часов утра и до 8 часов вечера с понедельника по субботу.
Вдобавок следить за ходом работ будет сотрудник аэродромной службы. Стоит отметить, что ремонт не будет влиять на привычный режим работы аэропорта.