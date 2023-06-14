В Омске на Левобережье в ДТП пострадала 14-летняя школьница

Выяснилось, что 36-летняя женщина за рулем Kia ехала по улице 3-я Островская. В районе дома №64 она не пропустила автомобиль Toyota и врезалась в него. В результате женщину, и пассажирку, 14-летнюю девочку, отвезли в больницу.