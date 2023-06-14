В Омске на Левобережье в ДТП пострадала 14-летняя школьница

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Сегодня, 14 июня, около полудня на Левобережье произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции.
Выяснилось, что 36-летняя женщина за рулем Kia ехала по улице 3-я Островская. В районе дома №64 она не пропустила автомобиль Toyota и врезалась в него. В результате женщину, и пассажирку, 14-летнюю девочку, отвезли в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее Город55 рассказывал, что 12 июня на дороге Омск-Тара произошла крупная авария с маленьким ребенком. Пострадала 2-летняя девочка.