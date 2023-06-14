Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Изображение материала

В Омске на Левобережье в ДТП пострадала 14-летняя школьница

14 июня 2023, 09:41
Помимо девочки, в больницу отвезли водителя одной из машин.

Сегодня, 14 июня, около полудня на Левобережье произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в Госавтоинспекции.

Выяснилось, что 36-летняя женщина за рулем Kia ехала по улице 3-я Островская. В районе дома №64 она не пропустила автомобиль Toyota и врезалась в него. В результате женщину, и пассажирку, 14-летнюю девочку, отвезли в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее Город55 рассказывал, что 12 июня на дороге Омск-Тара произошла крупная авария с маленьким ребенком. Пострадала 2-летняя девочка.

Боковина вдребезги. Под Омском в тройном ДТП с фурой пострадала двухлетняя девочка
Узнать подробнее
В Омской области пьяный водитель сбил 8-летнюю девочку
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#ДТП#Авария#Пострадавшие#Пострадал ребенок#Ребенок#Полиция#Происшествия#Омск#Омская область
Подпишитесь
Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья
Сегодня, 07:16
В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой
Сегодня, 10:37
Проект строительства транспортной развязки в центре Омска отправили на доработку
Сегодня, 10:45
Самолет управделами президента целый час кружил над Омском
Сегодня, 08:47
Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики
Сегодня, 07:25
Выявлены неблагоприятные последствия использования китайских самосвалов
Вчера, 09:55