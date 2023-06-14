В Омске директором детской школы искусств №12 назначили Ирину Лахтину

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Новым директор детской школы искусств № 12 стала Ирина Лахтина. Уже с 1 июля она официально приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Омска.
Отметим, что до своего назначения Ирина Андреевна 12 лет была руководителем областного колледжа культуры и искусства.
«Ирина Андреевна имеет огромный опыт управления большим коллективом и в хозяйственных вопросах также сможет навести порядок. Площадь школы почти 4 тысячи квадратных метров. Сергей Иванович передает огромное здание, где есть над чем работать», — отметили в ведомстве.
Оказалось, что предыдущий директор ушел с должности по состоянию здоровья. И теперь Сергей Янин будет руководить музыкальным отделением школы.