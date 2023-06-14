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Published Сегодня, 18:09

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Updated Сегодня, 18:11

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В Омск прилетит министр обороны России Сергей Шойгу

14 июня 2023, 18:09
Фото: Министерство обороны РФ
Сергей Шойгу ознакомится с военно-промышленным комплексом региона
Визит высокопоставленного чиновника ожидается в ближайшую пятницу, 16 июня.

Как стало известно Городу55, в ближайшую пятницу, 16 июня, в Омск прилетит министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Министр ознакомится с военно-промышленным комплексом региона. Отметим, что Омский завод транспортного машиностроения претендует на звание опорного предприятия ОПК, а значит требует повышенного внимания со стороны высших лиц Минобороны.

В начале февраля с рабочим визитом в Омск приезжал Замредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бывший президент России отметил, что в условиях Специальной военной операции на Украине, в стране необходимо нарастить производство военной техники. А «Омсктрансмаш» должен стать в этих условиях центром танкостроения в России.

Ранее Город55 сообщал, что 14 июня над Омском целый час летал самолет управделами президента. Лайнер ТУ-204-300 намотал над городом как минимум 4 круга, после чего приземлился в аэропорту Омск-Центральный.

Дмитрий Медведев высказался о поездке на омский оборонный завод
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Самолет управделами президента целый час кружил над Омском
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#Евгений Игишев#Сергей Шойгу#Министр обороны#Министр#ВПК#ОПК#Общество#Политика#Омск#Омская область
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