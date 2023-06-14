В Омск прилетит министр обороны России Сергей Шойгу

В начале февраля с рабочим визитом в Омск приезжал Замредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бывший президент России отметил, что в условиях Специальной военной операции на Украине, в стране необходимо нарастить производство военной техники. А «Омсктрансмаш» должен стать в этих условиях центром танкостроения в России.