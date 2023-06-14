В Омск прилетит министр обороны России Сергей Шойгу

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Как стало известно Городу55, в ближайшую пятницу, 16 июня, в Омск прилетит министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Министр ознакомится с военно-промышленным комплексом региона. Отметим, что Омский завод транспортного машиностроения претендует на звание опорного предприятия ОПК, а значит требует повышенного внимания со стороны высших лиц Минобороны.
В начале февраля с рабочим визитом в Омск приезжал Замредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Бывший президент России отметил, что в условиях Специальной военной операции на Украине, в стране необходимо нарастить производство военной техники. А «Омсктрансмаш» должен стать в этих условиях центром танкостроения в России.
Ранее Город55 сообщал, что 14 июня над Омском целый час летал самолет управделами президента. Лайнер ТУ-204-300 намотал над городом как минимум 4 круга, после чего приземлился в аэропорту Омск-Центральный.