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Уголовное дело в отношении водителя BMW направлено в суд в Челябинске

14 июня 2023, 09:42
Калининский районный суд Челябинска получил уголовное дело против водителя BMW, ответственного за смертельную аварию. По версии следствия, мужчина нарушил несколько правил дорожного движения.

«В ходе расследования пострадавшие стороны предъявили гражданские иски на общую сумму 45 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест на указанную сумму», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, водитель BMW X5 двигался по улице Университетская Набережная со скоростью около 111-148 км/час и проехал на перекресток на красный сигнал светофора, пишет ФедералПресс.

В результате произошло столкновение с автомобилем HYUNDAI SOLARIS, водитель которого выезжал справа по улице Наркома Малышева.

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