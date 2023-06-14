Уголовное дело в отношении водителя BMW направлено в суд в Челябинске

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
«В ходе расследования пострадавшие стороны предъявили гражданские иски на общую сумму 45 миллионов рублей. На имущество обвиняемого наложен арест на указанную сумму», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
По версии следствия, водитель BMW X5 двигался по улице Университетская Набережная со скоростью около 111-148 км/час и проехал на перекресток на красный сигнал светофора, пишет ФедералПресс.
В результате произошло столкновение с автомобилем HYUNDAI SOLARIS, водитель которого выезжал справа по улице Наркома Малышева.